Смотрели на себя в потустороннем мире. Обнаружили необычные зеркала

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Нужно ли школьникам изучать финансовую грамотность
Просмотров: 126
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
2 Просмотров: 9648
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 837
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1125
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 603
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1458
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 693
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Ночные морозы отступают, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю
Просмотров: 1773
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Зеленский 2 года закрывал глаза на Вовка
Просмотров: 972
Фото
Все фото
11
10
18
15
4
Как жили в Крыму в 1960-х - подборка фото
Как жили в Крыму в 1960-х - подборка фото
Почему 2-летний ребенок всю ночь бродил лесом, как прошла встреча Зеленского и Макрона, кто из известных украинцев ушел из жизни - неделя в ярких фото
Почему 2-летний ребенок всю ночь бродил лесом, как прошла встреча Зеленского и Макрона, кто из известных украинцев ушел из жизни - неделя в ярких фото
Золото, драгоценные камни и чрезвычайное мастерство. Какие вещи продают черные археологи на аукционах
Золото, драгоценные камни и чрезвычайное мастерство. Какие вещи продают черные археологи на аукционах
Как жила Венеция до появления туристов - фото XIX в.
Как жила Венеция до появления туристов - фото XIX в.
Люди заступились за панно, созданное в советское время
Люди заступились за панно, созданное в советское время
Видео
Все видео
Раскопали курган
Раскопали курган
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Нашли высеченную на камне древнюю карту части Европы
Террористы захватили Донецк
Террористы захватили Донецк
Интервью
1/5
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
2 Просмотров: 9648
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 837
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 450
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
"Часть людей не платит за коммуналку принципиально. Такой себе молчаливый протест "- правозащитник
2 Просмотров: 1134
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Путин сломается на украинцах и проиграет - политолог
Просмотров: 2151
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 18
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
понедельник, 19 апреля 2021 16:41

Смотрели на себя в потустороннем мире. Обнаружили необычные зеркала

  Комментировать
Смотрели на себя в потустороннем мире. Обнаружили необычные зеркала
Зеркальца клали только в захоронения аристократов Фото: Xinhua

В китайской провинции Шэньси, на древнем кладбище городка Гаочжуан, обнаружили хорошо сохранившиеся бронзовые зеркала. Их клали в захоронения вельмож, как сопроводительные погребальные дары.

Исследователи рассказывают, что кладбищу более 2 тыс. лет. Там находится 400 гробниц, преимущественно эпохи правления династии Западная Хань - 202 год до н.э. - 8 год н.э., хотя некоторые на 250 лет старше. Внутри гробницы находили большую коллекцию керамической и бронзовой посуды, сообщает "Синьхуа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вызывали духов: рассказали о зеркале британского мага

Зеркал же обнаружили около 80. Все имеют диаметр от 8 до 22 см и прекрасно сохранились. Археологи объясняют, что их клали рядом с головами покойников-аристократов. Надписи на некоторых демонстрируют ожидания людьми еще лучшей жизни после смерти. Люди верили, что смогут наслаждаться своим отражением в загробном мире.

Зеркала находили не только в женских, но и мужских гробницах. По мнению ученых это означает, что при жизни собой любовались не только женщины.

В октябре 2020 года на Мамай-горе в Запорожской области нашли металлическое зеркальце золотоордынского периода. Его обнаружили в захоронении кочевника-половца.

Специалисты отмечали, что привычное нам стеклянное зеркало появилось лишь в XIII в. К тому времени в быту использовали металлические, из отполированных бронзовых, серебряных, оловянных пластин. При этом отражения в них были далеки от идеала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смотрели на себя в потустороннем мире. Обнаружили необычные зеркала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
апреля

Расстреляли 104 жителей села

В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции

Столичный район сравняли с землей

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 13284
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 2 Просмотров: 9648
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 9415
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 9191
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
Американская фитнес-модель поразила смелыми образами
8
 Просмотров: 6165
История
В кресте на куполе собора нашли 176-летнее послание для потомков
В кресте на куполе собора нашли 176-летнее послание для потомков Просмотров: 621
Расстреляли 104 жителей села
Расстреляли 104 жителей села
 Просмотров: 486
В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции
В Харькове арестовали 700 представителей интеллигенции
 Просмотров: 225
Столичный район сравняли с землей
Столичный район сравняли с землей
 Просмотров: 459
Как жили в Крыму в 1960-х - подборка фото
Как жили в Крыму в 1960-х - подборка фото
11
 Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
6
Россия может пойти в наступление, если в Украине будет внутренний кризис - эксперт
6
Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
4
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
4
Мавзолей Ленина открыли после карантина
2
РФ не хочет мира и блокирует любые шаги - Кравчук
Голосов: 188
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть