Смотрели на себя в потустороннем мире. Обнаружили необычные зеркала

Зеркальца клали только в захоронения аристократов Фото: Xinhua

В китайской провинции Шэньси, на древнем кладбище городка Гаочжуан, обнаружили хорошо сохранившиеся бронзовые зеркала. Их клали в захоронения вельмож, как сопроводительные погребальные дары.

Исследователи рассказывают, что кладбищу более 2 тыс. лет. Там находится 400 гробниц, преимущественно эпохи правления династии Западная Хань - 202 год до н.э. - 8 год н.э., хотя некоторые на 250 лет старше. Внутри гробницы находили большую коллекцию керамической и бронзовой посуды, сообщает "Синьхуа".

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Зеркал же обнаружили около 80. Все имеют диаметр от 8 до 22 см и прекрасно сохранились. Археологи объясняют, что их клали рядом с головами покойников-аристократов. Надписи на некоторых демонстрируют ожидания людьми еще лучшей жизни после смерти. Люди верили, что смогут наслаждаться своим отражением в загробном мире.

Зеркала находили не только в женских, но и мужских гробницах. По мнению ученых это означает, что при жизни собой любовались не только женщины.

В октябре 2020 года на Мамай-горе в Запорожской области нашли металлическое зеркальце золотоордынского периода. Его обнаружили в захоронении кочевника-половца. Специалисты отмечали, что привычное нам стеклянное зеркало появилось лишь в XIII в. К тому времени в быту использовали металлические, из отполированных бронзовых, серебряных, оловянных пластин. При этом отражения в них были далеки от идеала.