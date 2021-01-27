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среда, 27 января 2021 12:29

Возле аэропорта нашли статуи женщины и ее служанки

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В мраморной гробнице неподалеку от международного аэропорта Афин археологи нашли древнегреческие погребальные статуи. Археологические работы проводили перед началом строительства на том месте новой ратуши города Пеания.

Поврежденные скульптуры были размещены на одном постаменте, и изображали 2 женщин, которые смотрели друг на друга. Справа на элегантном кресле сидела женщина в прозрачной мантии. Ее ноги стояли на подставке. Слева от нее стояла служанка, которая поддерживала голову женщины левой рукой и смотрела на нее с грустью. Вероятно, первая женщина умерла, сообщает Tornos news.

По словам археологов, такие погребальные статуи были типичными для практик IV в. до н.э. Подобные находили в Священном храме Святой Параскевы в Маркопуло, что на острове Кефалония, а также на археологическом участке Керамейкос.

Скульптуры передали в археологический музей села Враврона.

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Автор: Greek Ministry of Culture
  В городе Пеания, недалеко от Афин нашли древние погребальные статуи женщин. Вероятно, датированные IV в. до н.э.
В городе Пеания, недалеко от Афин нашли древние погребальные статуи женщин. Вероятно, датированные IV в. до н.э.

В Турции археологи нашли статуэтку богини раннего бронзового века. Раскопки проводили на археологической области Кюльтепе в провинции Кайсери, в центре страны. Статуе примерно 4,2 тыс. лет. В древности в регионе существовал культ женского божества.

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27
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