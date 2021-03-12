Золотые браслеты и горшок с монетами - показали находки с места, где в древности стояли магазины

В Управлении древностей Израиля впервые показали золотые артефакты, обнаруженные во время раскопок в городе Рамла. Им около 1 тыс. лет.

Раскопки продолжались с 2006 года. В Рамле специалистам удалось раскопать остатки многих домов и торговых лавок раннего исламского периода. Самые интересные предметы нашли именно в лавках, в частности во время раскопок одной обнаружили керамический кувшин, наполненный золотыми динариями VIII-XI вв, сообщают в управлении.

В лавке рядом археологи обнаружили клад ювелирных украшений - 3 золотых и 6 серебряных браслетов времен правления династии Фатимидов XI в. Все отличаются не только формой, но и техникой изготовления.

Автор: facebook.com/AntiquitiesEN/ Браслеты, обнаруженные в Рамле показывают впервые

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Самым ценным назвали золотой браслет, украшенный цветочным орнаментом. На нем присутствует надпись на арабском языке "Желаю вам благословения". Ранее подобных золотых браслетов того времени археологи не находили.

Крупнейшими были 2 серебряных браслета весом 170 г., каждый, а еще один содержал небольшой элемент для хранения амулета. Его украшал цветочный орнамент и строки из Корана. Подобные браслеты раньше находили неподалеку Храмовой горы в Иерусалиме.

Наименее ценными но интересными артефактами специалисты назвали бронзовые гири и весы, которые использовали торговцы во время своих деловых операций.

Женщина, по имени Кэт Джайлс, нашла золотые и серебряные украшения викингов, прогуливаясь фермерским полем на севере острова Мэн - коронного владения Великобритании. Из земли женщине удалось извлечь плетеный золотой браслет, большую серебряную брошь, изготовленную около 950 года, а также нарукавную повязку. Браслет назвали редкой находкой, а его владельца богатым, ведь такие обычно изготавливали из серебра.