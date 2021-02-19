Женщина наткнулась на клад викингов в поле

Женщина, по имени Кэт Джайлс, нашла золотые и серебряные украшения викингов, прогуливаясь фермерским полем на севере острова Мэн - коронного владения Великобритании.

Из земли женщине удалось извлечь плетеный золотой браслет, большую серебряную брошь, изготовленную около 950 года, а также нарукавную повязку. Браслет назвали редкой находкой, а его владельца богатым, ведь такие обычно изготавливали из серебра. Находку объявили сокровищем, сообщает BBC.

Автор: MNH Специалисты признали предметы сокровищем. Женщину ждет денежное вознаграждение

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На острове Мэн с 979 года действует собственный парламент - Тинвальд. Человек, который обнаружил археологические артефакты, обязан сообщить об этом в управление Национального достояния острова Мэн. В случае признания находки сокровищем, ее объявляют собственностью короны. Искатель же может ожидать на денежное вознаграждение.

Современную стоимость предметов специалисты пока не установили, но ранее похожие артефакты оценивали в $2 тыс. каждый.

"Я рада, что эти вещи не только важные, но и красивые", - отметила Кэт Джайлс.

Установить историю клада и почему за ним не вернулись владельцы невозможно.

В Швеции нашли серебряные монеты, которые были известны науке только по 230-летней иллюстрации. Их обнаружили в кладе эпохи викингов на древней ферме в Виггбюхольме, что к северу от Стокгольма. Найденным серебряным монетам около 1 тыс. лет.