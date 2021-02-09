Нашли уникальную монету, существование которой отрицали

В Швеции впервые нашли древнюю монету из Нормандии. Фото: ukurier.gov.ua

В Швеции нашли серебряные монеты, которые были известны науке только по 230-летней иллюстрации.

Их обнаружили в кладе эпохи викингов на древней ферме в Виггбюхольме, что к северу от Стокгольма. Найденным серебряным монетам около 1 тыс. лет, сообщает сайт Стокгольмского университета.

Специалист по нумизматике Йенс Кристиан Мосгаард выяснил, что монеты были отчеканены в разных странах. Они принадлежат к 990 годам н э. Исследователя заинтересовала отчеканенная в Нормандии монета. Ранее о ней знали только из книги о французских монеты 1790-го. До сих пор никто не видел этот редкий артефакт.

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"В старинной книге говорится, что такая монета была в одной из частных коллекций, но с 1790 года никто не видел ее. Некоторые специалисты считали, что такой монеты не существовало, а авторы книги что-то перепутали. Но теперь у нас есть реальный экземпляр этой редкой монеты, найденной в Швеции", - отметил профессор.

На юге Швеции археологи обнаружили захоронение в центре поселения каменного века. В могиле возрастом около 8,4 тыс. лет человека похоронили вместе с собакой.