Землетрясение и цунами опустошили остров

Землетрясение 1303-го разрушил прибрежные портовые города. Остатки руин есть до сих пор. Фото: CaracasAvila

На острове Крит 8 августа 1303-го произошло землетрясение магнитудой 8 баллов по шкале Рихтера. Разрушил город Гераклион и привел к гибели нескольких тысяч человек.

Критское землетрясение произошло на рассвете 8 августа. Вызвало сильное цунами высотой в 9 м, которое накрыло Крит. В летописях упоминается, что большинство жертв - это женщины и дети. Было уничтожено много кораблей, некоторые из них были отвергнуты вглубь острова. Разрушены портовый город Акко, расположенный на побережье. Землетрясений такого масштаба в этом регионе больше не происходило.

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Хотя точное местонахождение эпицентра землетрясения не определен, принято считать, что оно возникло между Критом и Родосом. Землетрясение нанесло ущерб обширной территории включая Крит, Пелопоннес, Родос, Каир, Дамаск и Кипр. Ощущался в Константинополе и Тунисе. В Египте землетрясение разрушило часть Великой пирамиды и снес минареты на многих мечетях.

80 тыс. человек погибли при землетрясении в Шемахе, Азербайджан, 25 ноября 1667-го. Город был разрушен до основания подземными толчками. Самое разрушительное землетрясение стерло город с лица земли. Считается, что именно из-за частых землетрясений начался упадок Шемахи, которое когда-то было одним из цветущих городов мира. Последний удар стихия нанесла Шемахе 1902-го. Тогда город снова полностью разрушен землетрясение.