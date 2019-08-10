Затмение солнца совпало с автогонками

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 702
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1386
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 2871
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2097
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4725
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 14256
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15741
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 828
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2979
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3600
Фото
Все фото
19
20
21
25
15
Впечатляющие зрелище - показали один из самых больших средневековых замков Европы
Впечатляющие зрелище - показали один из самых больших средневековых замков Европы
6000 цветных открыток XIX в. выложили в свободный доступ
6000 цветных открыток XIX в. выложили в свободный доступ
Показали быт первых американских поселенцев
Показали быт первых американских поселенцев
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото
Будто в казино: как российские солдаты расположились во дворце в Галиции - фото
Видео
Все видео
Запустили проект по защите курганов
Запустили проект по защите курганов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Исследователи наткнулись на банкетный зал вождя викингов
Российские войска перешли границу Грузии
Российские войска перешли границу Грузии
На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой
На дне моря нашли подводную лодку времен Второй мировой
Показали, как строили свои дома в период Киевской Руси
Показали, как строили свои дома в период Киевской Руси
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4367
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 4005
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 828
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7704
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
1 Просмотров: 693
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
воскресенье, 11 августа 2019 08:20

Затмение солнца совпало с автогонками

  Комментировать
Затмение солнца совпало с автогонками
Затмение 1999 астрологи назвали последним полным затемнением 19 века. Фото: https://www.volynnews.co

143 минуты продолжалось солнечное затмение в Европе, Иране, Афганистане и Индии 11 августа 1999 года. Максимальная ширина тени составила 112 км.

Затмение Солнца происходит, когда Луна находится между Солнцем и Землей и тем самым затмевает солнечный свет. В течение года происходит (в каком-то месте земного шара) как минимум два затмения Солнца, но не более пяти. Например, в 1993 году произошло два затмения, а в 1935 - пять.

Древние люди считали, что солнечное затмение действует столько лет, сколько минут оно продолжается. Для лунного затмения минута равна месяцу. Когда в год приходится 4-5 солнечных затмений, происходят важные изменения в судьбах целых народов.

Астрологи затмение 1999 года назвали последним полным затемнением 19 века. В Европе такое явление, когда тень Луны полностью закрывает солнце, наблюдают в среднем раз в 370 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мореплаватель напугал индейцев лунным затмением

Лучше всего затмение было видно в столице Румынии Бухаресте - там оно было стопроцентное. В Венгрии затмение совпало с проведением Гран-при Формулы-1. В Украине затмение было частичным, в Крыму тень луны закрыла солнце на 94%.

На Киевском Крещатике тысячи киевлян наблюдали затмение со специальными очками. Во время солнечного затмения, чтобы не навредить глазам, специалисты рекомендуют пользоваться очками с металлизированным покрытием, не пропускающие для инфракрасного излучения. Также можно использовать закопченное стекло или зажженную и затем проявленную фотопленку.

Мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб решил запугать индейцев, используя знания астрономии. Он обнаружил, что в ночь на 1 марта 1504 произойдет полное лунное затмение. Колумб сообщил вождям индейцев, что его боги возмущены их поведением и вскоре продемонстрируют это. Индейцы в ужасе стали просить прощения.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Затмение солнца совпало с автогонками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

Затмение солнца совпало с автогонками

Самое читаемое
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10
 1 Просмотров: 72315
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге
Смерть после интима: появились новые подробности трагедии в Кривом Роге Просмотров: 54013
Геращенко на первой встрече &quot;ущипнула&quot; Разумкова
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова 13 Просмотров: 31006
Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену
Вышла на улицу и упала замертво: человек мужчина жену Просмотров: 18207
52-летняя Сальма Хайек полностью обнаженной плескалась в воде
52-летняя Сальма Хайек полностью обнаженной плескалась в воде
5
 Просмотров: 13347
История
Впечатляющие зрелище - показали один из самых больших средневековых замков Европы
Впечатляющие зрелище - показали один из самых больших средневековых замков Европы
19
 Просмотров: 3429
6000 цветных открыток XIX в. выложили в свободный доступ
6000 цветных открыток XIX в. выложили в свободный доступ
20
 Просмотров: 3429
Королевскую семью казнили повстанцы
Королевскую семью казнили повстанцы
 Просмотров: 1683
Показали быт первых американских поселенцев
Показали быт первых американских поселенцев
21
 Просмотров: 5778
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
Роскошь викторианской Англии и колорит Востока: как жили люди на пересечении XIX-ХХ вв.
25
 Просмотров: 10287
Больше всего комментируют
13
Геращенко на первой встрече "ущипнула" Разумкова
11
50 человек только в Петербурге - очередные задержания на протестах в России
9
Оргкомитет Марша защитников обиделся из-за Дня Независимости
3
Трамп заговорил проо Зеленского
2
Морская авиация ВМС получила современный вертолет
Голосов: 1024
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua