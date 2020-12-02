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суббота, 05 декабря 2020 08:20

Запретили отапливать дома углем

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Запретили отапливать дома углем
Британское правительство призвало людей отказаться от использования угля. Фото: "Телеграф"

В Лондоне начался "Большой смог" 5 декабря 1952-го. Город накрыла густая смесь дыма и тумана. За четыре дня жертвами смога стали от 3412 до 4075 британцев. Причиной смерти были в основном респираторные заболевания.

Из-за похолодания накануне лондонцы использовали для отопления больше угля. Основной загрязнитель - ядовитый сернистый газ, шел из печных труб. Потребление угля в чрезвычайно морозные дни подскочили до рекордных уровней.

Примерно в то же время завершилась замена городского электротранспорта на автобусы с дизельными двигателями. Стояла безветренная погода. Продукты горения, зажатые сверху плотным слоем холодного воздуха, набрали большой концентрации. От токсического воздуха коровы на полях задыхались до смерти. Причиной смерти людей были в основном респираторные заболевания.

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В Лондоне отменили все концерты и показы кинофильмов. Смог проникал в помещение и зрители просто не видели экрана или сцены. Видимость была настолько низкой, что городские автобусы не вышли на маршрут. Единственным видом транспорта осталось метро.

Туман рассеялся 9 декабря. Результатом Большого смога стал закон "О чистом воздухе" 1956-го. Введенны меры по сокращению загрязнения атмосферы в британских городах и запрет на топку углем.

В Лондоне запустили знаменитые часы Биг Бен на башне парламента 31 мая 1859-го. Первая попытка за 10 дней до того оказалась неудачной - часы не работал.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
декабря

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Запретили отапливать дома углем

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