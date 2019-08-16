Запивали тоску по дому - раскопали винодельню крестоносцев

В Израиле нашли винодельню, которую построили крестоносцы Фото: hronika.info

Большую средневековую винодельню нашли в районе Миилия недалеко от города Маалот в Израиле. Возраст древнего алкогольного завода оценили в 700 лет. Вероятно, его построили крестоносцы, прибывшие в Иерусалим.

Археологи и волонтеры наткнулись на объект когда укрепляли руины замка XII в. Его возвели для короля Иерусалима Балдуина III (1143 - 1164). Завод имел два параллельных яруса для дробления винограда. Сок, который давили работники винодельни, стекал в глубокую яму. По мнению археологов, ее вырыли за несколько веков до прихода крестоносцев - во время римской осады города, сообщает Хроника.info.

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Исследователи и раньше встречали крупные винодельни. Но все они принадлежали Византии. Они и не подозревали, что нечто подобное было и у крестоносцев. Сейчас пытаются установить, принадлежала ли находка комплексу замка короля Балдуина.

В Иерусалиме археологи обнаружили первое настоящее свидетельство осады города европейскими крестоносцами в XI в. Тогда в 1099-м года 1200 рыцарей и 12 тыс. пехотинцев под командованием графа Готфрида Бульонского захватили город, совершив резню среди "магометан" и провозгласили о создании Иерусалимского королевства крестоносцев.