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вторник, 16 июля 2019 13:28

Нашли доказательства осады Иерусалима крестоносцами

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Автор: timesofisrael.com
  В ходе раскопок Иерусалима археологи обнаружили доказательства первого штурма города войсками крестоносцев 1099-го
В ходе раскопок Иерусалима археологи обнаружили доказательства первого штурма города войсками крестоносцев 1099-го

В Иерусалиме археологи обнаружили первое настоящее свидетельство осады города европейскими крестоносцами в XI в. Тогда 1099-го года 1200 рыцарей и 12 тыс. пехотинцев под командованием графа Готфрида Бульонского захватили город совершив резню среди "магометан" и провозгласили о создании Иерусалимского королевства крестоносцев.

Раскопки старого города начали еще в 2008-м в рамках проекта Mount Zion. Тогда обнаружили 4-х метровый ров XI в. Он усложнял возможность разместить осадную башню у городской стены. Согласно историческим документам, крестоносцы засыпали ров, однако башню сожгли защитники. Кроме защитных укреплений археология нашли рогатки, наконечники стрел и крестики, сообщает Times of Israel.

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Также в руинах здания в середине города недавно нашли интересное украшение XII в. Сережка принадлежала мусульманским халифам Фатимидов (909 - 1171-х). Изготовлена ​​из золота, жемчуга и полудрагоценных камней. Длина изделия около 8 см.

Автор: timesofisrael.com
  Арабское ценное украшение, обнаруженное в ходе раскопок Иерусалима в 2019-м
Арабское ценное украшение, обнаруженное в ходе раскопок Иерусалима в 2019-м

В израильской Кесарии археологи нашли бронзовый горшок с 24 золотыми монетами XI в. Среди них были монеты, отчеканенные в Византийской империи. Они крайне редко оказывались за пределами государства. Исследователи считают, что клад зарыл житель города, убитый во время вторжения крестоносцев.

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