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четверг, 07 ноября 2019 13:44

Замурованные окна и разбитые укрепления - как выглядел известный замок в начале ХХ века
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Показали фото города Збараж в конце XIX нач. XX в.
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA
Показали фото города Збараж в конце XIX нач. XX в.
Показали фото города Збараж в конце XIX нач. XX в.
Показали фото города Збараж в конце XIX нач. XX в.
Показали фото города Збараж в конце XIX нач. XX в.

Показали фото Збаража Тернопольской области в конце XIX - начале XX в.

До завершения Первой мировой войны городок находился в составе Австро-Венгрии. В 1890-х там проживало более 8,7 тыс. человек, передают Хроники прекрасной эпохи.

Самая большая достопримечательность города - древний замок, осаду которого в свое осуществлял, в том числе, и Богдан Хмельницкий, пришел в упадок. Там размещался сахарный завод, который сгорел в 1896-м. Реконструкцию начал поляк Тадеуш-Владислав Нементовский, но завершить ее не смог.

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К началу XX в. в городе действовали 2 кирпичные завода, мельница, каменный карьер. В 1906-м Збараж с Тернополем соединила железная дорога.

В сети опубликовали уникальные фото Киева в 1918-м. На них можно увидеть столицу с высоты птичьего полета. Их сделали c воздушного шара немецкие фотографы, которые прибыли в город вместе с войсками стран Тройственного союза.

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