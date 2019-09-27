Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го

Фото: facebook.com/kiev.klab

В сети опубликовали уникальные фото Киева в 1918-м. На них можно увидеть столицу с высоты птичьего полета.

Их сделали c воздушного шара немецкие фотографы, которые прибыли в город вместе с войсками стран Тройственного союза. Каждый сможет разглядеть на фото знакомые места, сообщает Клуб коренного киевлянина.

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Показали цветные открытки столицы Украины 1911-го. Большинство из них созданы на основе подлинных фотографий. На них можно увидеть кристально чистый Днепр и его набережную, людей, озабоченных делами, популярные парки, известные памятники, здания и церкви