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пятница, 16 августа 2019 16:12

Солдаты на велосипедах и лодочная станция - Киев на цветных открытках 1911-го
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На цветных открытках показали украинскую столицу 1911 года
Фото: facebook.com/kiev.klab
На цветных открытках показали украинскую столицу 1911 года
На цветных открытках показали украинскую столицу 1911 года
На цветных открытках показали украинскую столицу 1911 года
На цветных открытках показали украинскую столицу 1911 года

Показали цветные открытки столицы Украины 1911-го. Большинство из них созданы на основе подлинных фотографий.

На них можно увидеть кристально чистый Днепр и его набережную, людей, озабоченных делами, популярные парки, известные памятники, здания и церкви - Костел Святого Николая, перестроенный в 1909-м по проекту известного киевского архитектора Владислава Городецкого и Успенский собор Киево-Печерской лавры, заложенный сыном Ярослава Мудрого князем Святославом Ярославичем в 1073-м, сообщает Клуб коренного киевлянина.

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6 декабря 1909-го в Киеве на Большой Васильковской освятили римо-католический костел святого Николая.

Храм построен в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким. Строительство продолжалось 10 лет. Впервые в конструкциях храма использовали железобетон. Лепнину из этого материала выполнил скульптор Эмилио Саля, друг Городецкого.

Костел принадлежал католической общине Киева. Она сильно пострадала в ходе большевистских репрессий и практически исчезла в середине ХХ в.

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