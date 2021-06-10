Замучили украинского поэта

Олега Ольжича арестовали 25 мая 1944 года во Львове. Попал в концлагерь Заксенхаузен Фото: wikipedia

10 июня 1944 года в концлагере Заксенхаузен немцы замучили до смерти поэта Олега Кандыбу - Ольжича.

Мужчина был сыном украинского поэта Александра Олеся и активным участником националистического подполья. Во времена Второй мировой войны стал проводником походных групп ОУН(м) на восточных и центральных украинских землях, а во время германо-советской войны, в захваченном немцами Киеве, стал одним из организаторов Украинской Национальной Рады - своеобразного предпарламента. Организация начала создавать украинские административные органы, издавала газету "Українське слово".

Рост влияния Украинской Национальной Рады побудил немцев к его разгрому, а деятельность националистов после провозглашения во Львове 30 июня 1941 года Акта восстановления Украинского государства к репрессиям против них. УНР ушла в подполье.

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Олег Ольжич переехал во Львов и в мае 1942 года стал заместителем председателя Провода Украинских Националистов Андрея Мельника. Через два года, после ареста Мельника, сам стал главой Провода.

Ольжича арестовало гестапо 25 мая 1944 года. Предполагают, что этому способствовали его активная работа по сбору фактов о преступлениях нацистов на территории Украины, тайное сотрудничество с антигитлеровской коалицией, или же старания советского НКВД, которое тоже пыталось обезвредить подполье любыми методами.

Мужчину посадили в барак Целленбау концлагеря Заксенхаузен. 10 июня его замучила гестаповская тройка - Вольф, Шульц, Вирзинг.

Известие о гибели сына получил Александр Олесь, который тогда проживал в Праге. Вскоре после известия, 22 июля 1944 года, он умер.

21 февраля 1942-го в Бабьем Яру расстреляли украинскую писательницу и члена ОУН(м) Елену Телигу, ее мужа Михаила и соратников. В октябре 1941 года Елена Телига приехала в Киев. Организовала Союз украинских писателей, сотрудничала с редакцией "Українського слова". Издавала еженедельник литературы и искусства "Літаври". Активную проукраинскую деятельность заметили гитлеровцы - арестовали редакцию "Українського слова". Телига знала, что рискует, но бежать из Киева не хотела. Ее забрало гестапо через два дня вместе с мужем. Михаил назвался писателем, чтобы быть вместе с женой. В киевском гестапо Елена Телига находилась в камере № 34. На стене она нарисовала трезубец и оставила надпись: "Здесь сидела и отсюда идет на расстрел Елена Телига".