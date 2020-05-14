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четверг, 14 мая 2020 14:14

Заклятый враг Советского Союза - презентовали ролик о лидере украинских националистов

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Заклятый враг Советского Союза - презентовали ролик о лидере украинских националистов
Ярослава Стецько возглавляла Конгресс украинских националистов с 1992 года. Фото: wikipedia

Украинский институт национальной памяти и Bober Film Studio представили видеоролик к 100-летию со дня рождения Славы Стецько.

Женщина была женой Ярослава Стецько, одной из лидеров ОУН (б), многолетней главой Антибольшевистского блока народов, основательницей Конгресса украинских националистов и народным депутатом Украины трех созывов.

"Имена Славы Стецько и ее мужа были в списке крупнейших врагов советской власти. Возглавляемый ими Антибольшевистский блок народов прилагал максимум усилий для того, чтобы донести миру правду о преступлениях тоталитарного режима. Сама Слава Стецько, вернувшись после обретения Независимости в Украину, продолжила творить новую украинскую политику", - говорится в заметке УИНП.

В ролике использованы эксклюзивные архивные фото и кадры видеохроники, предоставленные Конгрессом украинских националистов.

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Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии начала свою работу 21 ноября 1943-го в поселке Будераж - теперь Ровенской области. На ней создали Антибольшевистский блок народов - АБН. Инициатором выступила ОУН(б). Охрану участников конференции осуществляли отряды УПА.

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