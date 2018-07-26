"Забыли свой язык" - украинцев назвали румынами

Румыния пыталась ассимилировать украинцев Буковины. Фото: Pinterest

26 июля 1924 в Румынии приняли закон, который объявил украинцев Буковины румынами, что "забыли свой язык".

В 1918 году Румыния оккупировала Буковину и Бессарабию, где компактно проживали украинцы. На оккупированной румынами территории проживало 1,3 млн украинцев.

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"Больше всего национального преследования потерпели буковинцы. Для устрашения населения румыны держали на Буковине до 1928 года осадное положение, при котором был полицейский режим. Для румынизации школ введен закон от 26 июля 1924 года, на основании которого украинцев истолковано как румынов, что "забыли свою родной язык". Полная румынизация всех видов школ была завершена в 1927 году.

С самого начала в Черновицком университете закрыты все кафедры с украинским языком. Румыны ликвидировали большинство довоенных украинских организаций. Сначала вся украинская пресса была запрещена. Румынизационную политику проводили также на отрезке Православной Церкви", - пишут историки Орест Субтельный и Аркадий Жуковский.

Украинцы - третье по численности этническая меньшинство Румынии после венгров и цыган. Насчитывает с 50 тыс. человек. Большинство проживает на севере страны в регионе Мармарощина. Присутствие украинцев в Румынии сразу ощутимо после перехода границы в городе Сигет: на улицах можно услышать местный диалект украинского, в самом центре стоит позолоченный памятник Террасу Шевченко, рядом действует украинский лицей его имени. Здесь учится 186 детей. Большинство приезжает из окружающих украинских сел.