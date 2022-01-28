За убийство журналиста осудили пожизненно

Убийство Георгия Гонгадзе повлекло за собой неслыханный скандал в Украине и за ее пределами, это уголовное дело считается самым громким в истории независимой Украины. Фото: УНИАН

В Печерском райсуде Киева бывший начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач за убийство Георгия Гонгадзе приговорен к пожизненному заключению 29 января 2013 года.

16 сентября 2000-го первый главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез. Последний раз его видели в столице, а 2 ноября того же года его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу в 100 км от Киева. Убийство Георгия Гонгадзе вызвало скандал в Украине. Считается, что к смерти журналиста причастны высокопоставленные должностные лица и чиновники из окружения второго президента Леонида Кучмы.

Убийство Гонгадзе повлекло за собой протестные акции "Украина без Кучмы" - митингующие требовали отставки Кучмы и расследования его причастности к убийству журналиста. 4 марта 2005-го с двумя пелевыми отверстиями в голове обнаружили тело генерала милиции Юрия Кравченко, которого считали организатором убийства журналиста. 5 марта 2008-го Апелляционный суд г. Киева признал виновными трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Николая Протасова, Александра Поповича и Валерия Костенко в совершении убийства Гонгадзе, приговорив их к 12 и 13 годам лишения свободы.

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21 июля 2009-гомилиционеры арестовали начальника ГУ уголовного розыска Алексея Пукача, который с 2003-го скрывался от следствия. По данным прокуроров, именно он получил от Кравченко приказ убить Гонгадзе. Следствием установлено, что глава МВД отдал устный приказ установить слежку за журналистом из-за его критических статей в адрес высшего руководства страны. А потом и расправиться с ним.

7 сентября 2010 года суд признал Пукача виновным и приговорил его к пожизненному заключению. В декабре того же года его дело переквалифицировали из "заказного убийства" на "убийство по личным мотивам".

21 марта 2011 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Кучмы в рамках расследования убийства Гонгадзе. 30 августа того же года Пукач признался, что лично убил Гонгадзе, а также заявил, что заказчиками убийства были Леонид Кучма, Владимир Литвин и Юрий Кравченко. Суд окончательно признал Пукача виновным в убийстве, приговорив его к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Георгий Гонгадзе награжден званием Героя Украины посмертно. В 2008 году в Киеве установили памятник ему и всем журналистам, погибшим из-за исполнения служебных обязанностей. В его честь названы улицы в нескольких городах Украины, в том числе проспект столицы. В Музее новостей в Вашингтоне, США в зале Мемориала погибшим журналистам на стеклянной стене отчеканено и имя Гии вместе с именами других павших украинских журналистов. В Украине Гонгадзе стал символом свободы и истины.