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вторник, 14 мая 2019 14:13

За расшифровку давней надписи город заплатит 2 тыс. евро

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2 тыс. евро предлагает власть французской коммуны Плугастель-Даулас за расшифровку послания на старинном камне.

Камень с надписями видно только во время отлива. Ученые уже пытались расшифровать надписи, которые были обнаружены 4 года назад, сообщает The Local.

"Есть люди, которые говорят нам, что это баскский язык, а другие говорят, что это старая бретонский. Но нам так и не удалось расшифровать текст", - сказал мэр села Доминик Кэп.

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Автор: ouest-france.fr
  Во Франции обнаружили таинственную надпись на камне
Во Франции обнаружили таинственную надпись на камне

На камне высечены латинские буквы, одна из которых изображает парусник. Также на камне есть две даты - 1786 и 1787. Сама надпись на камне выглядит так: ROC AR B... DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL... R I OBBIIE: BRISBVILAR... FROIK...AL.

Один из местных чиновников заявил, что указанные числа соответствуют датам строительства фортов и артиллерийских батарей в регионе.

На юге Франции, в Авиньоне археологи нашли захоронение багато одетого первобытного человека. Эта находка доказывает, что уже люди каменного века были знакомы с понятием моды.

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