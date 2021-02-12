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пятница, 12 февраля 2021 11:31

За политсилу проголосовали 92% избирателей

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За политсилу проголосовали 92% избирателей
Военные из Карпатской Сечи агитируют население голосовать за УНО Фото: wikimedia

Первые и единственные выборы в Сейм Карпатской Украины состоялись 12 февраля 1939 года. Сейм должен был стать законодательным органом автономного Закарпатья в составе Чехословакии. Создавался по ее конституционному закону.

Большинство голосов избирателей - 92%, получили кандидаты от Украинского национального объединения. В него входили представители всех существующих в крае украинских партий и политических обществ, кроме коммунистов. Поддержке украинцев способствовали сотни листовок, расклеенных по городам и селам, а также деятельность проукраинских агитационных бригад.

В ходе выборов жители Карпатской Украины избрали в Сейм 32 делегата, 3 из которых представляли национальные меньшинства - чешское, румынское и германское. Результаты означали поддержку большинством украинцев курса на создание национального государства.

Уже вскоре украинским деятелям придется приспосабливаться к новым условиям. Соседи Чехословакии начнут реализовывать свои амбиции относительно ее территорий. Еще 30 сентября 1938 премьер-министры Великобритании, Франции, Третьего Рейха и Италии заключили Мюнхенский диктат. Рейху позволили отобрать у Чехословакии Судетскую область и заставили удовлетворить территориальные требования Польши и Венгрии, претендовавшей на Закарпатье. 14 марта 1939 года Адольф Гитлер вызвал в Берлин чехословацкого президента Эмиля Гаху и заставил его принять немецкий "протекторат". Уже 15 марта Гитлер провозгласил образование Протектората Богемии и Моравии - завершил аннексию Чехословакии.

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В тот же день 15 марта Сейм Карпатской Украины начал в зале Хустской гимназии свою первую, фактически чрезвычайную сессию. Она проходила под председательством педагога Августина Штефана. Депутаты объявили о государственном суверенитете и независимости Карпатской Украины, подчеркнули ее республиканский строй. Президентом государства избрали отца Августина Волошина. Правительство возглавил педагог Юлиан Ревай.

Приняли депутаты также конституционный закон. Государственным языком провозглашался украинский. Официальными символами стали сине-желтый флаг, герб с трезубцем и медведем и гимн "Ще не вмерла Украина".

Почти сразу после того Венгрия при поддержке Польши начала военную интервенцию в Карпатскую Украину, которая завершится успехом через несколько суток. Сейм полностью прекратит свою деятельность.

Полувоенную организацию "Украинская Национальная Оборона" создали в Ужгороде 4 сентября 1938 года. Должна была стать ядром будущих украинских войск на Закарпатье.

Организационное заседание провели молодые активисты ОУН в Народном Доме, где действовало местное общество "Просвита". УНО должна была обеспечить оборону населения Закарпатья, находившееся тогда под властью Чехословакии. Также ставила целью защиту государственного имущества. Первым командующим стал юрист Василий Ивановчик.

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Дата
12
февраля

За политсилу проголосовали 92% избирателей

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