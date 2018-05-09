За ночь студенты сожгли на костре 20 тысяч книг

10 мая 1933 года на площади Оперы в Берлине студенты-нацисты сожгли около 25 тыс. книг "неарийского духа". Фото: https://arena.press

10 мая 1933 года на площади Оперы в Берлине студенты-нацисты сожгли около 20 тысяч книг "неарийского духа" .Такие же акции прошли в двадцати крупнейших городах Германии. Это стало стало началом эпохи государственной цензуры и контроля над культурой.

После прихода нацистов к власти в январе 1933 года Адольф Гитлер получает диктаторские полномочия. Назначает 36-летнего филолога-германиста Йозефа Геббельса рейхсминистром народного просвещения и пропаганды. Геббельс подчиняет прессу, кино, театр, радио, спорт национал-социалистическим идеалам. В угоду Гитлеру очищает организации культуры от евреев. Кто не выполняет указания партии - уволены, исключены из художественных союзов, запрещены.

В апреле Геббельс дает указание отделу прессы и пропаганды студенческого союза спланировать общенациональную "Акцию против негерманского духа". 29-летний берлинский библиотекарь, сторонник партии нацистов, Вольфганг Герман составляет "черные списки вредной и нежелательной литературы" - всего более 300 авторов. В Берлине назначили премию для школьников и студентов. Кто обнаружит одну марксистскую или пацифистскую книгу в публичной библиотеке - получит от партии один австрийский шиллинг. В школьной библиотеке - два шиллинга. Берлинская политическая полиция конфискует 10 тысяч центнеров марксистской литературы из библиотек и книжных магазинов. Оставили только по 25 экземпляров каждой книги при министерской библиотеке - для "доверенных лиц". Временно все книги оставили на конюшне конной полиции.

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Партийцы составляют "белые" списки книг для замены удаленных. Разрешают произведения немцев Гете и Шиллера, любовные романы и военные книги о братстве и любви к Германии.Студенческие организации объявляют, что вечером, 10 мая, на главных площадках сжигать книги. Преподавателей университета и местную интеллигенцию настойчиво просят присутствовать. Студенты высшей технической школы в Мюнхене даже рассылают приглашения - Einladung zum Verbrennungsakt ( "Приглашение на поджог". - Країна) со сценарием действа. Указан дресс-код: униформа или черный костюм.

Несмотря на дождь на площади Оперы в Берлине собирается сорокатысячная толпа. Телевидение и радио ведут прямую трансляцию с места события. На площади между зданием университета Фридриха Вильгельма и Государственной оперой солдаты разводят костер. Звучат немецкие марши, студенты одеты в форму СС. Открывает церемонию рейхсминистр пропаганды Йозеф Геббельс.

Всего в немецкой столице сожгли более 20 тысяч экземпляров книг. Костер не гаснет до утра. Современные авторы, попавшие в список, эмигрируют или умирают в лагерях или на войне. В сентябре имперская палата культуры берет под свой контроль процессы книгоиздания и книготорговли. Публиковаться в Третьем рейхе могут только зарегистрированные в палате литераторы.

С 1947 года 10 мая отмечается в Германии как день книги. На берлинской площади Бебельплац устанавливают памятник сожженным книгам работы израильского архитектора и скульптора Михи Ульмана. Через квадратное стекло в мостовой видно комнату с пустыми книжными полками. Эти полки способны вместить библиотеку из примерно 20 тысяч книг. На бронзовой табличке - цитата из трагедии "Альмансор" Генриха Гейне 1820: "Это была только прелюдия. Там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей ".