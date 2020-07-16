Выяснили, как загадочные племена захватили Египет

Исследователи считают, что власть в Египте гиксосы захватили постепенно, изнутри страны Иллюстрация: topwar

Ученые из Британского Борнмутского университета поставили под сомнение гипотезу о военном захвате древнего Египта гиксосами. Считают, что они пришли к власти мирно, изнутри страны.

Согласно принятой версии, захватчики ворвались в Египет из Сирии и правили отдельными частями страны между 1638 - 1530 годами до н.э. Их происхождение с Ближнего Востока подтверждала археология, в частности исследования архитектуры, однако они не давали ответа на вопрос, как гиксосы пришли к власти, говорится в исследовании журнала Plos One.

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Недавно археологи из университета собрали образцы эмали с зубов 75 человек, похороненных в столице гиксосов Телль-эль-Дабаа. Они сравнили соотношение изотопов стронция в зубах с сигнатурами изотопов окружающей среды из Египта и других окружающих стран и обнаружили, что многие жители города не были местными, а эмигрировали из разных территории. Это доказало мультикультурное происхождения гиксосов. С течением времени иммигранты пришли к власти, не прибегая к насилию.

"Вместо старых схоластических теорий вторжения, мы видим большое количество людей, особенно женщин, которые мигрировали в Египет еще до правления гиксосов и жили там веками, что предполагает экономические и культурные изменения, которые ведут к иностранному правленую, а не к насилию", - отметили авторы исследования.

Ученые считают, что разгадали тайну гибели древнего неолитического поселения Тель Абу-Хурейра, что неподалеку Алеппо, Сирия. Убеждены, что это произошло около 10 тыс. лет назад в результате удара фрагментов кометы, взорвавшейся в атмосфере.