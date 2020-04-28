Выселили 140 тыс. украинцев

73 года назад началась акция "Висла". Фото: territoryterror.org.ua

28 апреля исполняется 73 года с начала акции "Висла".

Польша хотела сделать политические границы между УССР и Польшей этническими. Власть коммунистической ПНР принудительно выселила 140 тыс. украинцев, проживавших на востоке Польши.

Выселяли всех, независимо от лояльности к польскому государству или сотрудничеству с подпольем.

Формальным поводом начала операции стала гибель 28 марта 1947 года в бою с отделом УПА заместителя министра обороны ПНР генерала Кароля Сверчевского. Украинские историки утверждают, что подготовка операции началась за несколько месяцев до событий 28 марта. Убийство генерала стало только официальным поводом к началу операции "Висла".

Людей переселяли на запад и север с территорий Лемковщины, Холмщины, Подляшья и Надсяння. В одном селе должно было проживать не более 10% украинцев. До этого полмиллиона украинцев переселили в Советский Союз.

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Людей, которые оставались на своей территории, власть считала бандитами и преследовала.

Операция "Висла" официально завершилась 28 июля 1947 года, когда на польско-чехословацкой границе состоялось торжественное награждение солдат, которые отличились в борьбе с УПА и выселении.

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