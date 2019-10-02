Вынесли приговор по делу Стуса

 
Ексклюзивы
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
Просмотров: 117
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 279
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3348
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2979
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 954
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7245
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9738
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2952
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3339
Фото
Все фото
16
20
5
4
11
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Показали первых женщин-фотографов
Показали первых женщин-фотографов
Как работали львовские кинологи 100 лет назад - подборка фото
Как работали львовские кинологи 100 лет назад - подборка фото
Нашли массовое захоронение солдат
Нашли массовое захоронение солдат
Дорога смерти: чествуют людей, которых массово расстреливали в Бабьем Яру
Дорога смерти: чествуют людей, которых массово расстреливали в Бабьем Яру
Видео
Все видео
Студенты установили на Майдане палатки
Студенты установили на Майдане палатки
На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом
На дне моря нашли древнее судно, загруженное кетчупом
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Фестиваль завершили запрещенной песней
Фестиваль завершили запрещенной песней
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
Просмотров: 135
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 810
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 873
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1620
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 16:00

Вынесли приговор по делу Стуса

  Комментировать
Вынесли приговор по делу Стуса
Василий Стус вместе с дисидентом Иваном Светличным Фото: gazeta.ua

Приговор диссиденту Василию Стусу зачитали в зале Киевского городского суда 2 октября 1980-го. Осудили на 10 лет лагерей и 5 лет ссылки.

Дело рассматривали с 29 сентября. Адвокатом Стуса назначили Виктора Медвечука. Мужчина протестовал, хотел защищать себя сам, но его желаний не брали в расчет, говорится в работе "Українська Гельсінкська група, 1978-1982"

Стусу инкриминировали его письма, заявление в прокуратуру по поводу ареста поета Николая Горбаля, творчество и устную агитацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Запрещенный": фильм о Стусе собрал почти 5 млн грн

Речь прокурора продолжалась более 2 часов. Он начал с достижений УССР, которые поносил "дёгтемаз" Стус. Впоследствии рассказал о "преступлениях бандеровцев". Завершил "преступлениями" самого диссидента. Адвокат отметил, что Стус заслуживает наказания, но просил обратить внимание на добросовестный труд и тяжелую операцию на желудке.

После его речи заседание суда прервали. Возобновилось оно 2 октября сразу с чтения приговора. Кроме максимальной меры наказания, на Стуса наложили штраф 2,2 тыс. рублей судебных расходов. Не позволили произнести и последнего слова.

Жене Валентине сказал, что такого срока не вытянет. Так и случилось.

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани.

Иск касается книги "Дело Василия Стуса". Медведчук считает, что в ней нарушаются его честь и достоинство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вынесли приговор по делу Стуса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Вынесли приговор по делу Стуса

Студенты установили на Майдане палатки

Убили директора школы, который пошел против власти

Почему сериалы называют "мыльными операми"

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 78177
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 53082
&quot;Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь&quot;
"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь" Просмотров: 22203
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 21357
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 17038
История
На юге Украины обнаружили остатки неизвестной крепости
На юге Украины обнаружили остатки неизвестной крепости Просмотров: 333
Студенты установили на Майдане палатки
Студенты установили на Майдане палатки
 Просмотров: 1586
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 Просмотров: 10197
Убили директора школы, который пошел против власти
Убили директора школы, который пошел против власти
 Просмотров: 864
Почему сериалы называют "мыльными операми"
Почему сериалы называют "мыльными операми"
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Винник не захотел называть Россию агрессором
3
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
Голосов: 19
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua