Вынесли приговор по делу Стуса

Василий Стус вместе с дисидентом Иваном Светличным Фото: gazeta.ua

Приговор диссиденту Василию Стусу зачитали в зале Киевского городского суда 2 октября 1980-го. Осудили на 10 лет лагерей и 5 лет ссылки.

Дело рассматривали с 29 сентября. Адвокатом Стуса назначили Виктора Медвечука. Мужчина протестовал, хотел защищать себя сам, но его желаний не брали в расчет, говорится в работе "Українська Гельсінкська група, 1978-1982"

Стусу инкриминировали его письма, заявление в прокуратуру по поводу ареста поета Николая Горбаля, творчество и устную агитацию.

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Речь прокурора продолжалась более 2 часов. Он начал с достижений УССР, которые поносил "дёгтемаз" Стус. Впоследствии рассказал о "преступлениях бандеровцев". Завершил "преступлениями" самого диссидента. Адвокат отметил, что Стус заслуживает наказания, но просил обратить внимание на добросовестный труд и тяжелую операцию на желудке.

После его речи заседание суда прервали. Возобновилось оно 2 октября сразу с чтения приговора. Кроме максимальной меры наказания, на Стуса наложили штраф 2,2 тыс. рублей судебных расходов. Не позволили произнести и последнего слова.

Жене Валентине сказал, что такого срока не вытянет. Так и случилось.

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани. Иск касается книги "Дело Василия Стуса". Медведчук считает, что в ней нарушаются его честь и достоинство.