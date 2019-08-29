Медведчук подал в суд на журналиста Кипиани

Медведчук в суде будет защищать свою "честь" и "достоинство". Фото: liga.net

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук подал в суд на журналиста Вахтанга Кипиани.

Иск касается книги "Дело Василия Стуса". Медведчук считает, что в ней нарушаются его честь и достоинство. Об этом сообщил сам Кипиани в Facebook.

"Есть новость. Кум и пособник Путина Виктор Медведчук подал на меня в суд по защите своей "чести", "достоинства" и "деловой репутации" и "опровержения недостоверной информации" [кавычки мои]. Речь идет о текстах из книги "Дело Василия Стуса", которую мы сделали вместе с издательством Vivat (оно является соответчиком в этом деле)", - рассказал он.

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Как отмечается, Медведчук требует запретить продажу книги в любой форме и на любой территории.

"Итак, кто хочет купить это издание - поспешите, кто знает, что будет завтра. И это, конечно, не реванш ... Первое заседание по этому делу состоится в Дарницком суде 2 октября 2019", - добавил Кипиани.

На судебном процессе в 1980 году Виктор Медведчук был государственным защитником Василия Стуса, которого обвиняли в антисоветской пропаганде. Тогда Медведчук признал "обвинение правомерными".