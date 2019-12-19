Выбросил плиту, любил азартные игры - как жил гений-переводчик

Николай Лукаш знал около 20 языков Фото: nautilus.com.ua

19 декабря 1919 года родился украинский переводчик-полиглот Николай Лукаш.

Предлагаем подборку фактов из его жизни.

В первый класс попал случайно. Маленький Лукаш сел за парту вместе со старшим братом Иваном и сказал, что хочет учиться.

Отвечал цыганам по-ихнему. Маленького Колю украли цыгане. Несколько дней кочевал с лагерем, пока не нашли родители. К удивлению семьи, дома заговорил по-ромски. Позже встречал гадалок и отказывался от "услуг" по-ихнему, что всегда шокировало хитреньких женщин.

Был равнодушным к одежде. "Летом Николай выглядел как люмпмен-пролетариат, а временами как тинейджер. В ветхих штанах и рубашке навыпуск. К этому самобытному образу очень подходили всегда взъерошенные волосы, непринужденность поведения, движений. Никакой позы - никогда!", - вспоминал Игорь Диченко. Любил носить старый спортивный костюм и царапанный пиджак. Позже, из-за лишений, зимой не носил даже шапки.

Выбросил газовую плиту. Получив новую квартиру мечтал о комнате под библиотеку, но помещение было через чур маленьким, тогда решил превратить в нее кухню. А от "хлама", который мешал избавился. Кушать ходил в столовую и с улыбкой подсаживался к знакомым в кафе. Ел за их счет в обмен на интересную историю.

Называли "петлюровцем", а перевод "лукашовской парашей". Лукашу забрасывали "слишком народные переводы". Травили, мол, только казаки обращались друг к другу "пане-брате". Тогда молча показывал строка оригинала из "Фауста": "Herr Bruder".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Николай Лукаш ввел новые слова в украинский язык

Играл на деньги. Резался в карты, домино и бильярд. Шары заталкивал кием в лузу, забивать не мог, потому пальцы свело артритом от печатной машинки. Больше всего любил хоккей и футбол по телевизору. Игра киевского "Динамо" заставляла его бросить работу над переводами. Мечтал, чтобы кто-то подарил билет на матч.

Осуществил "Донкихотивський поступок". После ареста писателя Ивана Дзюбы за труд "Интернационализм или русификация?", В 1973-м написал открытое письмо председателю Президиума Верховного Совета УССР, председателю Верховного суда УССР, прокурору УССР. В нем ласково попросил разрешения отбыть вместо больного туберкулезом Дзюбы наказание. Не отказался от своего письма несмотря на уговоры, а затем и искусственного перевода в полунищенского состояние.

Николай Лукаш родился в Кролевце на Сумщине 19 декабря 1919 года. Его отец происходил из старой казацкой семьи. Во время голодомора 1919-1921 гг. отец прятал родственника. За это семью Лукашов выселили из дома, забрали лошадь и инвентарь. От этих событий у Николая произошел испуг и он не говорил до 4 лет. В 18 лет Николай Лукаш поступил на исторический факультет Киевского университета. Работал переводчиком в "Архиве древних актов", переводил на украинский "Фауста" Гете. Лукаш переводил с языка оригиналов, а не русских текстов. Делал это без черновиков.