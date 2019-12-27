Ввели прописку в паспортах

Паспорт Леонида Брежнева, выданный в 1947-м Фото: news.rambler.ru

27 декабря 1932-го в СССР издали постановление "Об установлении единой паспортной системы и обязательной регистрации паспортов". Подписали председатель ЦИК Михаил Калинин, председатель СНК Вячеслав Молотов и секретарь Авель Енукидзе.

"В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов, Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Установить по Союзу ССР единую паспортную систему.

2. Ввести единую паспортную систему с обязательной пропиской по всему Союзу ССР в течение 1933 года, охватив в первую очередь население Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы, Минска, Ростова-на-Дону и Владивостока.

3. Поручить Совету народных комиссаров Союза ССР установить сроки и очередность введения во всех остальных местностях Союза ССР.

4. Поручить правительствам союзных республик привести свое законодательство в соответствие с настоящим Постановлением", - говорилось в документе.

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Паспорт были обязаны получить все граждане СССР с 16 лет. Действовал он от 5 до 10 лет и печатался на двух языках: русском и языке республики гражданина. Крестьянам документ не выдавали, их прикрепили к колхозам. В паспорте указывались: дата рождения, национальность, примечание о воинской службе, семейном положение и место жительства. Стала обязательной и фотография с печатью.

Большинство крестьян не смогло получить паспортов, что ставило их в большую зависимость от места проживания. Не имея собственных средств к существованию, крестьяне не могли поехать в город, чтобы получить или найти дефицитный товар.