Ввели прописку в паспортах

 
Ексклюзивы
1/5
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 63
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
2 Просмотров: 6561
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6066
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 918
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 378
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3060
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2124
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3231
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Фото
Все фото
7
8
5
7
10
Как одевались европейцы с приходом холодов 150 лет назад - подборка фото
Как одевались европейцы с приходом холодов 150 лет назад - подборка фото
Уникальные документы о Голодоморе передали в музей
Уникальные документы о Голодоморе передали в музей
Показали фото исчезнувшего львовского дома
Показали фото исчезнувшего львовского дома
&quot;Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос&quot;
"Ты мужикам читаешь, а они бздят тебе под нос"
Бросали гранаты и овладевали огнеметы - будни украинского городка на фото времен Первой мировой
Бросали гранаты и овладевали огнеметы - будни украинского городка на фото времен Первой мировой
Видео
Все видео
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Из Москвы предлагали $3 тыс - героиня сериала "Чернобыль" не разрешила показывать ее историю
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Создали 3D модели кораблей, которые затонули у Хортицы
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
Фотограф создал необычный проект к годовщине свержения коммунизма
В пещере нашли уникальные рисунки
В пещере нашли уникальные рисунки
Восстановили крыивку УПА
Восстановили крыивку УПА
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 936
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3231
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3312
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1404
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 198
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 14:57

Ввели прописку в паспортах

  Комментировать
Ввели прописку в паспортах
Паспорт Леонида Брежнева, выданный в 1947-м Фото: news.rambler.ru

27 декабря 1932-го в СССР издали постановление "Об установлении единой паспортной системы и обязательной регистрации паспортов". Подписали председатель ЦИК Михаил Калинин, председатель СНК Вячеслав Молотов и секретарь Авель Енукидзе.

"В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов, Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Установить по Союзу ССР единую паспортную систему.

2. Ввести единую паспортную систему с обязательной пропиской по всему Союзу ССР в течение 1933 года, охватив в первую очередь население Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы, Минска, Ростова-на-Дону и Владивостока.

3. Поручить Совету народных комиссаров Союза ССР установить сроки и очередность введения во всех остальных местностях Союза ССР.

4. Поручить правительствам союзных республик привести свое законодательство в соответствие с настоящим Постановлением", - говорилось в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жителей сел приравняли к горожанам

Паспорт были обязаны получить все граждане СССР с 16 лет. Действовал он от 5 до 10 лет и печатался на двух языках: русском и языке республики гражданина. Крестьянам документ не выдавали, их прикрепили к колхозам. В паспорте указывались: дата рождения, национальность, примечание о воинской службе, семейном положение и место жительства. Стала обязательной и фотография с печатью.

Большинство крестьян не смогло получить паспортов, что ставило их в большую зависимость от места проживания. Не имея собственных средств к существованию, крестьяне не могли поехать в город, чтобы получить или найти дефицитный товар.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ввели прописку в паспортах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Ввели прописку в паспортах

Убили писателя, служившего в украинской армии

Взялись за владельцев земли

По улицам разбрасывали серебряные монеты

Самое читаемое
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 11016
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 1 Просмотров: 10764
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 10278
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 8775
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 7983
История
Убили писателя, служившего в украинской армии
Убили писателя, служившего в украинской армии
 Просмотров: 684
Как одевались европейцы с приходом холодов 150 лет назад - подборка фото
Как одевались европейцы с приходом холодов 150 лет назад - подборка фото
7
 Просмотров: 2016
Взялись за владельцев земли
Взялись за владельцев земли
 Просмотров: 999
По улицам разбрасывали серебряные монеты
По улицам разбрасывали серебряные монеты
 Просмотров: 504
Нашли фрески неизвестной цивилизации
Нашли фрески неизвестной цивилизации Просмотров: 909
Больше всего комментируют
12
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
11
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
5
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
4
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Голосов: 251
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua