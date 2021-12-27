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пятница, 31 декабря 2021 08:20

Ввели налог на окна и кирпич

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Ввели налог на окна и кирпич
Писатель Чарльз Диккенс заявил, что бедняки потеряли то, что даровано им природой – солнце и свежий воздух. Карикатура того времени

В Англии был введен налог на окна 31 декабря 1695-го. Просуществовал почти полтора столетия.

Сбор действовал в королевствах Англии и Шотландии в течение XVII и XVIII веков. Так власти хотели наполнить казну. Финансировали многочисленные военные кампании. За каждый дом англичане должны платить 2 шиллинга в год, и 4 если в нем больше 10 окон.

Более бедные закладывали оконные проемы кирпичом, богаче не желая портить внешний вид своих домов, отсутствующие окна на них дорисовывали. В городах строили даже кварталы, где окон не было ни в одном доме. Застоявшийся воздух вызывал многочисленные болезни.

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Осудил налог даже писатель Чарльз Диккенс. Заявил, что бедняки потеряли то, что даровано им природой – солнце и свежий воздух. Расходы на медицину оказались больше, чем прибыль от налога. Налог был отменен в 1851-м.

Это не единственный странный налог в Британии. В 1784 году англичан обязали платить налог на кирпич: сумма зависела от количества кирпичей, из которых построен дом. Ввели этот закон потому, что в казне не хватало денег на продление военной компании в американских колониях.

В Лондоне 2 декабря 1816 рабочие начали массово уничтожать машины и станки на фабриках. Называли себя "луддитами" в честь английского подмастерья Неда Лудда, разбившего свой станок.

В конце XVIII века началась промышленная революция и внедрение машин на фабриках в Великобритании. Рабочих на фабриках начали массово увольнять, их труд заменили автоматическим. Они начали протестовать. Название "луддизм" происходит от имени подмастерья Неда Лудда, разрушившего свой станок первым.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
31
декабря

Ввели налог на окна и кирпич

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