Вулкан и капище - малоизвестные исторические места

Днепропетровщина известна, как край порогов Фото Укринформ

Историк, организатор путешествий, член совета ОО "Просвита" Виктор Екшов рассказал об исторических местах Днепропетровской области, которые можно посетить летом.

"Надо понимать, что наша область является степной. А что может быть интересно в степи? Чтобы узнать об этом, надо окунуться в историю. Первое, что приходит в голову - это край Днепровских порогов. Надо учитывать, что Днепровские пороги, которые являются сегодня затопленными, никуда не исчезли. Кроме того, вокруг этих мест территория также сохранена. C природной точки зрения, она еще развилась и стала живописной. Вдоль Днепровских порогов есть множество поселков, которые являются древними, большинство из которых охватывает запорожские времена", - рассказал историк Виктор Екшов, сообщает "Открытый".

"Первым приходит в голову знаменитый Никольский кромлех, от которого на самом деле остались 2 камня. Это такое древнее святилище, которому, предположительно, до 5 тысяч лет. В том же поселке находится плита, посвященная князю Святославу, которую установили еще при жизни Дмитрия Яворницкого, в начале ХХ века. Считается, что князь Святослав Храбрый погиб на Днепровских порогах, когда возвращался домой из Византии, а на него напали печенеги", - добавил он.

Историк посоветовал посетить поселок Васильевка-на-Днепре. Там хранятся артефакты барских времен, такие как склеп Екатерины Ларош. Ее муж выбрал для захоронения место, с которого она все равно могла любоваться красотой этого места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запускают работу открытого реестра исторических памятников

"Женщина переписывалась с Петром Чайковским, по ее письмам узнали о том, что Чайковский также хотел приехать сюда, но так и не успел. К сожалению, этот склеп был разрушен, до наших дней там сохранились только остатки. Но недалеко от склепа находится Панская горка - курган, который, я так понимаю, не исследовался", - добавил историк.

В Солонянском районе можно посетить поселок Соленое, в это место периодически вывозят экскурсии из Днепра. В Соленом расположен бывший дом экономии Бергманов, которые занимались предпринимательской деятельностью. А если двигаться чуть выше, то можно попасть в поселок Аполлоновка, где находится палеовулкан, которых только несколько на всем Евразийском континенте.

В Никопольском районе Днепропетровской области "черные археологи" попытались ограбить Нечаеву могилу. Это самый большой скифский курган в Украине. Местные жители увидели на вершине кургана шахту и подняли тревогу в социальных сетях.