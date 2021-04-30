Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был "Директор Украины"

Первый секретарь ЦК КПУ в 1963-1972 годах Петр Шелест всю жизнь лавировал между коммунизмом и любовью к Украине. Для него эти вопросы были приоритетными. О роли в истории одного из советских руководителей Украины Gazeta.ua рассказал историк Олег Бажан, который издал книгу "Петр Шелест: Верю в расцвет моей родной Украины".

"Петр Шелест заинтересовал меня своей незаурядностью и контраверсионностью, говорит исследователь. - Было много как положительных, так и отрицательных оценок от диссидентов и представителей украинской диаспоры, других исследователей. Его называли партийным националистом. Проявлял некую двойную лояльность. С одной стороны поддерживал курс союзного руководства, с другой - расширял экономические и культурные права Украины. Консервативное воспитание и взгляды советского человека не давали ему оснований видеть Украину независимой. Считал, что республика должна быть в составе Советского Союза, но с широкими правами во всех отношениях".

Какие, при таких настроениях, имел отношения с Кремлем?

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев симпатизировал Петру Шелесту. Позволял быстро продвигаться по карьерной линии. Некоторые сравнивал их даже по схожей комплекции и "прическами". Но Шелест начал одним из первых критиковать Никиту Хрущева за допущенные ошибки. Затем принял аргументы и убеждения партийцев Николая Подгорного и Леонида Брежнева, и поддержал членов политбюро во время устранения руководителя СССР. Шелест усыплял бдительность Хрущева, который находился тогда в Украине, настраивал партийную организацию и членов ЦК КПСС голосовать за устранение. Брежнев был обязан ему властью. Это дало Шелесту возможность быть более самостоятельным, он даже называл себя "Директором Украины". Позже жалел об участии в "дворцовом перевороте". Автор: UATV Channel Никита Хрущев вместе с Петром Шелестом ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Брежнев планировал убить Хрущева Лояльность Брежнева к Шелесту выросла и позже. Ведь "Директор Украины" сыграл значительную роль в подавлении Пражской весны 1968 года. Боялся, что ее идеи распространятся на украинскую территорию. Именно ему Брежнев поручил добиться письма от высших партийных чиновников Чехословакии на введение контингента войск Организации Варшавского договора, чтобы интервенция не выглядела оккупацией. Шелест вел переговоры с Василием Беляком - одним из руководителей словацкой компартии. Встречались тайно на одной из карпатских дач закарпатского обкома партии, а также на озере Балатон в Венгрии. На одном из форумов ему в туалете передали это письмо и он лично отвез его к Брежневу. Тот сказал, что никогда об этом не забудет.

Использовал ли хорошие отношения с руководителями СССР для развития Украины?

За Шелестом закрепилась репутация крепкого хозяйственника. Имел определенную силу и свою отдельную позицию. Не боялся отстаивать вопросы, связанные с экономической самостоятельностью. Например, задавать вопросы, чтобы Украина получала больше общесоюзных инвестиций. Настаивал на создании торговой палаты, которая могла бы напрямую осуществлять торговые операции с заграницей. Центр требовал от Украины сдавать больше хлеба, подсолнечника, металлов и Шелест боролся против этого. Это вызвало недовольство политбюро. Шелест лоббировал открытие завода по выпуску легковых автомобилей под Киевом. Но он появился в Тольятти, где начали выпускать "жигули". Лоббировал продукцию завода "Коммунар", хотел расширить производство "Запорожцев". Во времена Петра Шелеста экономика Украины очень быстро развивалась, это была золотая пятилетка - единственная выполнена до конца в СССР. В Украине появились новые заводы, фабрики и комбинаты. Еще раньше благодаря его усилиям конструкторское бюро самолетов Олега Антонова переехало из Новосибирска в Киев. С именем Шелеста связано и большое оригинальное строительство в столице. Добился выделения средств на Дворец спорта, Дворец пионеров. Последнее сооружение вмещало одновременно около 26 тыс. человек, архитекторам дали союзную премию. Благодаря Петру Шелесту появился дворец "Украина". При нем открыли первую линию метро. Именно Шелест дал добро на объединение моста-метро с автомобильным. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководство СССР было против строительства дворца "Украина" Автор: encyclopediaofukraine.com Петр Шелест посещает один из украинских колхозов При нем развернулась реализация государственной программы по увековечению истории украинского казачества. Приняли решение о строительстве музея на острове Хортица, памятников, обелисков, мемориальных досок. В музей под открытым небом под Киевом начали собирать оригинальные памятники истории, культуры, мельницы, церкви, дома из разных регионов Украины. Шелест инициировал подготовку и реализацию уникального и многотомного издания "История городов и сел Украины", которое до сегодняшнего дня не имеет аналогов в СНГ, а может во всем мире. Даже маленькое село имело свою историческую справку. Для написания задействовали большой коллектив, историков, преподавателей, краеведов. Шелест долго пытался найти средства для этого проекта. В Украине в то время был дефицит бумаги и на реализацию подобного надо было получить разрешение высшего партийного руководства. Сам тяготел к написанию книг популярного характера. Одной из известных стала "Украина наша советская" 1971 года.

На период пребывания Петра Шелеста у власти в СССР начали восстанавливаться сталинские порядки. Как он относился к ним?

В 1964-м Леонид Брежнева стал Первым секретарем ЦК КПСС и появились тенденции к восстановлению сталинизма. Петр Шелест имел двойственное отношение к Иосифу Сталину. С одной стороны был шокирован тем, что репрессии принесли столько вреда. Видел его когда работал в Киевском обкоме партии и возглавлял реабилитационную комиссию. С другой - отдавал должное за победу во Второй мировой войне. Настаивал даже на памятнике. Когда решали вопрос написания реабилитационной статьи о Сталине, то был среди тех, кто поддержал такую ​​идею. Однако, при Петра Шелесте в Украине наблюдалась "маленькая оттепель". Пока он руководил республикой, процессы ресталинизации ни проявлялись открыто. В этом можно увидеть контраверсионность во взглядах, мыслях, поступках. Многие приписывают Шелесту украинизацию. Это связано с заявлением на съезде Союза писателей: "Украинский язык это сокровище народа и надо его беречь". Я обнаружил доказательства, что оно была запланированно и сказано для разрядки напряжения. КГБ докладывало о недовольстве политикой русификации среди творческой интеллигенции. Затем подхватили его фразу о переводе школ на украинский язык и поручение секретарю Андрею Скобе. Но я не нашел подтверждений этому. Не украинизировали даже высшую школу. Но процессы русификации все же ослабли. Автор: jnsm.com.ua Петр Шелест, Леонид Брежнев, Владимир Щербицкий и академик Валентин Бакуль в институте сверхтвердых материалов АН УССР

Как насчет диссидентов?

При Шелесте происходили основные аресты в августе-сентябре 1965 года и в январе-марте 1972-го. Он не смог остановить их, но и не был их дирижером. Понимал что помочь различным проукраинским акциям можно лишь при демонстрации определенной лояльности перед центром. Уважал Ивана Дзюбу и его трактат "Интернационализм или русификация?", Не давал возможности спецслужбам арестовать его. Арест состоялся лишь в последние месяцы правления Петра Шелеста, когда ему начали забрасывать подозрительно хорошее отношение к националистическим силам.

Это было причиной его отстранения?

В 1970-х ему все больше доставалось на орехи от руководства. Брежневу не нравилась самостоятельная позиция. И отстранить было очень трудно. Искали повод. Схватились за книгу "Украина наша советская" и музей на Хортице. Затем первый секретарь Ивано-Франковского обкома партии обвинил Шелеста в препятствовании арестовывать местных диссидентов. Обвиняли в разрешении на выход в прокат фильма "Белая птица с черной отметиной". Говорили о лоббировании путешествий своей жены за границу, куда и сам путешествовал. В 1972 году на должность первого секретаря продвинули Владимира Щербицкого - представителя Днепропетровского клана, из которого и вышел Леонид Брежнев. Он все ростки "малой оттепели", национальных и культурных начинаний свернул. Книга "Петр Шелест. Верю в расцвет моей родной Украины" вышла в 2021 году в парламентском издательстве, в серии "Политические портреты". Написана на основании детального изучения и анализа корпуса архивных источников и свидетельств современников. Кроме детальной биографии, описаны личные качества, своеобразие отношений первого секретаря ЦК КПУ как с высшим руководством советского государства, так и членами семьи, описана системы льгот и привилегий советской номенклатуры в период "застоя".

Украинский литературовед Иван Дзюба написал книгу "Интернационализм или русификация?" после репрессий против украинской интеллигенции 1965 года. Дзюба с марксистских позиций проанализировал национально-культурную политику советской власти в Украине. 1966-го отправил свою работу первому секретарю ЦК компартии Украины Петру Шелесту и главе правительства УССР Владимиру Щербицкому, а ее русский перевод - руководству КПСС. Доказывал, что компартия перешла на позиции русского великодержавного шовинизма. В феврале 1968 года книгу напечатали в издательстве "Современность". После публикации Дзюба потерял работу. Он провел 18 месяцев в заключении.