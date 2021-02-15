От "Апостола" до "Дела Стуса" - топ-13 украинских книг, которые имели большой резонанс

15 февраля 1574 года во Львове Иван Федоров издал 1-ю печатную книгу на современных украинских землях - "Апостол". Книга содержала традиционный славянский перевод "Деяний и посланий апостольских".

Gazeta.ua собрала книги, которые создали большой резонанс в украинской истории.

"Лексикон словенороский"

Словарь староукраинского языка лексикографа Памвы Беринды. Напечатанный 1627 года. Беринда работал над ним 30 лет. Работа состоит из 2 частей и размещена на 475 страницах. Истолковали 6982 слова на церковнославянском языке. В предисловии автор отметил, что славянский язык имеет много "темных" слов, поэтому он взялся за их объяснение на староукраинском языке.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

"Энеида"

Пародийная поэма Ивана Котляревского, 1-е произведение на современном украинском языке. Автор перенес события одноименной поэмы древнеримского автора Вергилия на украинские реалии. Ее напечатали 1798 года в Санкт-Петербурге, без ведома и согласия самого Котляревского. Издание осуществил богатый конотопский помещик Максим Парпура. С "Энеиды" началась современная украинская литература.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

"Кобзарь"

Сборник стихов художника и поэта Тараса Шевченко. Была издана 1840 года в частной типографии Фишера в Петербурге. Имела тираж 1 тыс. экземпляров. "Сия маленькая книжечка сразу открыла словно новый мир поэзии, взорвалась как источник чистой, холодной воды, засверкала неизвестной до сих пор в украинской литературе ясностью, простотой и поэтической грацией выражения", - писал о "Кобзаре" Иван Франко.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

"Русалка Днистровая"

1-й альманах на украинском языке. Издание совершила литературная группа "Русская троица", возглавляемая Маркияном Шашкевичем, Яковом Головацким и Иваном Вагилевичем. Напечатали 1837-го в Будапеште. В альманах вошли народные песни, стихи и статьи. С "Русалка Днестровская" началось культурное возрождение на Западной Украине.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

"Словарь украинского языка"

Российско-украинский словарь Бориса Гринченко. Его издали в 1907-1909 годах в Киеве в 4 томах. Словарь составляли 46 лет, он имел большое влияние на упрочение украинского литературного языка и литературного правописания. В словарь вошли слова из живого украинского языка, диалектизмы.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

"История русов"

Книгу анонимного автора издал 1846-го украинский филолог Осип Бодянский в Москве. Предполагают, что книгу написали в конце XVIII в. В ней рассказывается история Украины от древнейших времен до разрушения Запорожской Сечи. Автор считает, что украинцы переселились из Азии со времен Вавилонского смешения языков. Историки считают, что книга не может быть источником истории украинцев. Но она оказала большое влияние на украинское движение. В ней отстаивалась идея независимости Украины.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

Первый полный перевод Библии

Перевод на украинский осуществили Пантелеймон Кулиш, Иван Пулюй и Иван Нечуй-Левицкий. Кулиш начал переводить письмена в 1860 годах. 1869 года к нему присоединился Иван Пулюй. Молодой студент имел глубокие знания по богословию и владел древними языками. 1881 года Научное общество им. Шевченко опубликовало во Львове Новый Завет в их переводе. После смерти Кулиша к Пулюю присоединился Иван Нечуй-Левицкий. 1903 года Британское и зарубежное библейское общество издало 1-ю полную украинскую Библию в Лондоне.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

"Украина irredenta"

Украинский политик Юлиан Бачинский в своей книге первым обосновал необходимость получения политической независимости Украиной как главную предпосылку ее дальнейшего социально-экономического и культурного развития. Сделал это на основании анализа эмиграции украинцев-галичан, с марксистских позиций. Выдвинул девиз: "Свободная, большая, политически самостоятельная Украина, одна, нераздельная от Сяна до Кавказа!" На 1-ю публикацию труда Бачинского 1895 года отозвался Иван Франко.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

"Национализм"

Ведущая работа идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова. Впервые ее издали в типографии Василиан в Жовкве на Львовщине 1926 года. Книга содержит 3 части: "Украинское провансальство", "Действующий национализм", "Украинская идея". Донцов пояснил национальную идею, как господство определенной этнической группы над территорией, которую она получила от родителей и которую хочет оставить своим детям.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

"Почему я не хочу возвращаться в СССР?"

Писатель Иван Багряный написал статью в лагере для перемещенных лиц в немецком Гауштеттене 1946 года. Начал рассказ с того, как большевики убили его деда и дядю и как начался геноцид. Он открыл западным странам настоящую ситуацию в СССР. Брошюру быстро перевели на многие языки.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

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"Интернационализм или русификация?"

Украинский литературовед Иван Дзюба написал книгу после репрессий против украинской интеллигенции 1965 года. Дзюба с марксистских позиций проанализировал национально-культурную политику советской власти в Украине. 1966-го отправил свою работу первому секретарю ЦК компартии Украины Петру Шелесту и главе правительства УССР Владимиру Щербицкому, а ее русский перевод - руководству КПСС. Доказывал, что компартия перешла на позиции русского великодержавного шовинизма. В феврале 1968 года книгу напечатали в издательстве "Современность". После публикации Дзюба потерял работу. Он провел 18 месяцев в заключении.

Автор: wikimedia.org Важнейшие книги в украинской истории

"Полевые исследования украинского секса"

Роман украинской писательницы Оксаны Забужко вышел 1996 года. В нем говорится об украинской поэтессе, что приехала преподавать в США. "Сексуальная одиссея художника и поэтессы, разворачиваясь в Украине и Америке конца XX века, оборачивается правдивой средневековой мистерией, в которой героиня проходит кругами недавней украинской истории, чтобы встретиться лицом к лицу с Дьяволом", - говорилось в аннотации к первому изданию. Откровенные эротические сцены и размышления на темы феминизма и национальной идентичности сделали публикацию романа заметным событием в украинском литературной жизни.

Автор: yakaboo.com Важнейшие книги в украинской истории

"Записки украинского самашедшего"

1-й прозаический роман поэтессы Лины Костенко. Вышел в издательстве Ивана Малковича А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА в декабре 2010 года. За полмесяца тираж в 10 тыс. раскупили. В романе описывается жизнь безработного программиста во времена президента Леонида Кучмы и оранжевой революции.

Автор: yakaboo.com Важнейшие книги в украинской истории

"Дело Василия Стуса"

Книга историка и публициста Вахтанга Кипиани об уголовном деле, жизни и смерти украинского поэта Василия Стуса. Напечатана 2019 года. Адвокат Василия Стуса 1980 года Виктор Медведчук попытался запретить книгу. 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд города Киева вынес решение о запрете распространения книги, однако это решение не вступит в силу до конца рассмотрения апелляции ответчиков на это решение. После решения суда украинцы начали массово скупать книгу.

Автор: yakaboo.com Важнейшие книги в украинской истории

Назвали лауреатов премии "ЛитАкцент года - 2020". Жюри определило имена победителей в 3 категориях. В книжном рейтинге участвовали произведения отечественных авторов, написанные на украинском языке и изданные от декабря 2019 года до декабря 2020-го.