Все о политике памяти в одном издании. Создают уникальный словарь

Создают словарь, который поможет разобраться с политикой памяти. Фото: pexels.com

Платформа культуры памяти "Прошлое / Будущее / Искусство" начала создавать словарь понятий и терминов для работы с прошлым и коллективной памятью.

Команда авторов хочет расширить поле для разговора о проблемах памяти в Украине. Словарь будут готовить в течение года, сообщает "Читомо".

"Исследование памяти - широкое и сложное поле, в котором одни и те же понятия могут иметь разные названия, сбивать с толку, и даже использоваться для манипуляций. Во избежание недоразумений, "Прошлое / Будущее / Искусство" начинает работу над глоссарием", - говорят разработчики.

"Постпамьять - понятие, предложенное американской исследовательницей Марианной Гирш для обозначения той разновидности коллективных представлений о прошлом, которое формируется вторым поколением после катастрофического опыта, на "разрыве" коллективной памяти.

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Ресентимент - чувство обиды как ядерной части коллективной памяти, выстраивание идентичности в контексте поддержки знания о травматическом событии и необходимости мести или восстановления справедливости", - приводят примеры определений в словаре.

К инициативе уже присоединились директор музея "Территория террора" Ольга Гончар, историк и куратор Полина Байцим, арткритик и редактор издательства IST Publishing Борис Филоненко, историк Георгий Касьянов, постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич и другие.

Украинский институт национальной памяти представил краеведческий проект под названием "Украинский Юг". Он ставит целью разрушение российских имперских мифов об истории Северного Причерноморья.