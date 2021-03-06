Все о политике памяти в одном издании. Создают уникальный словарь

 
Ексклюзивы
1/5
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Бросить работу и пуститься в долгие странствия по силам не каждому европейцу
Просмотров: 90
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 936
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1188
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 567
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1323
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1944
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 477
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3609
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 891
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1324
Фото
Все фото
20
6
4
5
29
Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
Показали, как в музее спасают документы УПА
Показали, как в музее спасают документы УПА
Как выглядел украинский монастырь, котоый переделали в колонию - подборка фото
Как выглядел украинский монастырь, котоый переделали в колонию - подборка фото
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Видео
Все видео
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
В древней синагоги обрушилась крыша
В древней синагоги обрушилась крыша
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 306
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 342
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 567
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1044
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 351
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 01:13

Все о политике памяти в одном издании. Создают уникальный словарь

  Комментировать
Все о политике памяти в одном издании. Создают уникальный словарь
Создают словарь, который поможет разобраться с политикой памяти. Фото: pexels.com

Платформа культуры памяти "Прошлое / Будущее / Искусство" начала создавать словарь понятий и терминов для работы с прошлым и коллективной памятью.

Команда авторов хочет расширить поле для разговора о проблемах памяти в Украине. Словарь будут готовить в течение года, сообщает "Читомо".

"Исследование памяти - широкое и сложное поле, в котором одни и те же понятия могут иметь разные названия, сбивать с толку, и даже использоваться для манипуляций. Во избежание недоразумений, "Прошлое / Будущее / Искусство" начинает работу над глоссарием", - говорят разработчики.

"Постпамьять - понятие, предложенное американской исследовательницей Марианной Гирш для обозначения той разновидности коллективных представлений о прошлом, которое формируется вторым поколением после катастрофического опыта, на "разрыве" коллективной памяти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фото выдающихся украинок нанесли на календарь

Ресентимент - чувство обиды как ядерной части коллективной памяти, выстраивание идентичности в контексте поддержки знания о травматическом событии и необходимости мести или восстановления справедливости", - приводят примеры определений в словаре.

К инициативе уже присоединились директор музея "Территория террора" Ольга Гончар, историк и куратор Полина Байцим, арткритик и редактор издательства IST Publishing Борис Филоненко, историк Георгий Касьянов, постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич и другие.

Украинский институт национальной памяти представил краеведческий проект под названием "Украинский Юг". Он ставит целью разрушение российских имперских мифов об истории Северного Причерноморья.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Все о политике памяти в одном издании. Создают уникальный словарь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире
7
 Просмотров: 22887
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 12411
Коронавирус связан с группой крови - ученые
Коронавирус связан с группой крови - ученые Просмотров: 11133
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 10990
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 7767
История
В городе объявили охоту на крыс
В городе объявили охоту на крыс
 Просмотров: 513
В музей вернули украденные 40 лет назад доспехи
В музей вернули украденные 40 лет назад доспехи Просмотров: 270
Нашли 2 кг древних монет
Нашли 2 кг древних монет Просмотров: 774
Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге
Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге
 Просмотров: 216
В России убили польских офицеров
В России убили польских офицеров
 Просмотров: 1809
Больше всего комментируют
6
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
Зеленский поблагодарил США
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
Доллар и евро падают третий день подряд
Голосов: 281
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть