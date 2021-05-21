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пятница, 21 мая 2021 15:07

Впервые за 311 лет. В Украину везут оригинал Конституции Филиппа Орлика

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Впервые за 311 лет. В Украину везут оригинал Конституции Филиппа Орлика
Украинцы смогут увидеть латиноязычный оригинал исторического документа Фото: facebook

Швеция передаст Украине оригинал латинской версии Конституции гетмана Филиппа Орлика 1710 года для временного экспонирования. Это произойдет впервые за 311 лет.

"Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Дипломат рассказал, что МИД обратилось в Швецию с просьбой предоставить взаймы оригинал для экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости. Переговоры были очень сложными, но завершились успехом.

"Я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - добавил Кулеба.

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5 апреля 1710-го в Бендерах Молдавского княжества гетманом Войска Запорожского избрали Филиппа Орлика. В тот же день гетман, казацкая старшина и запорожцы подписали Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского, известные также как "Бендерская конституция".

Она состояла из преамбулы и 16 статей. Во введении размещалось краткое изложение истории Украины и объяснения почему разорвала отношения с Московией и пошла на союз со Швецией.

В статьях государственной религией провозглашалось православие. Швеция была признана вечным защитником Гетманщины. Подчеркивались соседская дружба с Крымским ханством и необходимость освобождения Запорожья и всей Гетманщины от господства Московии.

По форме государственного правления Гетманщина признавалась республикой. Законодательная власть должна была принадлежать Генеральной Раде, что собиралась три раза в год. Исполнительная - гетману с пожизненной властью, хоть и значительно ограниченой, и Генеральной старшине. Создавалась и судебные ветвь власти - генеральный военный суд.

Гетман должен был заботиться о том, чтобы казаков и обычных людей не угнетали и ничего у них не вымогали. Старшине же запрещалось насаждать барщину и отработки для людей, которые работают на их хозяйствах. К обычным людям власть держащие должны были относиться справедливо. Отмечалось недопущение коррупции равно как и лишение должностей из-за каких-либо личных обид.

Документ предусматривал и социальную защиту. Так со вдов-казачек и осиротевших казацких детей не должны были брать налогов и лишали всех повинностей. Украинским городам подтверждалось магдебургское право - полное самоуправление.

Конституцию Пилипа Орлика одобрил шведский король Карл XII.

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