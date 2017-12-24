Впервые Рождество 25 декабря отметили в Риме

Рождество Христово. Фото: Википедия

25 декабря 336 года в Риме состоялось первое документально подтвержденное празднование Рождества. С тех пор Римско-Католическая Церковь ежегодно отмечает 25 декабря как день рождения Иисуса Христа.

Впервые о празднике Рождества было упомянуто в первой половине IV века. В священных писаний Матфея и Луки следует, что восток первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря знаменует собой рождение Сына Божьего. Официально дата 25 декабря была утверждена на Ефесском церковном соборе в 431 году. В 438 году в кодексе императора Феодосия появился закон о о всеобщем праздновании праздника Рождества Христова.

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24 декабря католики латинского традиции и другие христиане, которие руководствуются Григорианскому и Новоюлианскому календарю, празнуют Святую Вечерю. Святой вечер - это последний день четырехнедельного поста, предшествующего Рождеству. Вечером 24 декабря, когда загорается первая звезда, когда указала дорогу мудрецам к новорожденному ребенку, семьи собираются за праздничным столом. Перед началом трапезы читается отрывок из Евангелия, поется первая колядка, потом все преломляют рождественский хлеб - облатку, что символизирует радость праздника, который приближается. Облатки освящаются в храмах во время поста перед Рождеством.

В ночь с 24 на 25 декабря Рождество празднуют Римско-Католическая Церковь, большинство протестантских церквей, а также большинство православных, включая Константинопольскую, Антиохийскую, Александрийскую, Кипрскую, Болгарскую, Румынскую и Греческую церковь. Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные церкви, все Украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество в ночь на 7 января, что соответствует 25 декабря по старому Юлианскому календарю. Армянская апостольская церковь празднует Рождество 6 января, в один день с Крещением Господним.