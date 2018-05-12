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суббота, 12 мая 2018 23:13

Впервые показали польскую марку с лидером украинских националистов

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Марку польской партии "Солидарность" с изображением лидера ОУН в 1968-1986 годах Ярослава Стецько достал историк и филателист Василий Штокало.

"Эти марки выдала польская партия "Солидарность" в 1988 году. Они были напечатаны в различных вариантах, разными цветами. Я получил 6 видов. Можно предположить, что есть и другие. Фигура Ярослава Стецько является ключевой в организации ОУН(б). После гибели Степана Бандеры он возглавил провод Организации украинских националистов, вел Антибольшевистский блок народов. К нему присоединились и поляки, которые были не согласны с коммунистической ПНР. Фигура Стецько является важной в истории борьбы с коммунистическим тоталитаризмом и в Украине, и во всем мире", - говорит коллекционер.

Портрет Ярослава Стецько взяли с его фото. Марку коллекционер приобрел через интернет.

Автор: Василий Штокало
  Польская "Солидарность" выдала марку с Ярославом Стецько
Польская "Солидарность" выдала марку с Ярославом Стецько

"Марку удалось получить в то время, когда в Польше действует так называемый "Антибандеровские закон". Мой приятель нашел ее на польском интернет-аукционе. Все марки со Стецько обошлись в 7 злотых (50 грн - Gazeta.ua)", - рассказывает историк.

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Согласно польским законом о ИНП демонстрация марки с Ярославом Стецько является уголовным преступлением.

"Это показывает, что "Антибандеровский закон" в пределах польского общества не работает. Напротив, отдельные шовинисты пытались запустить новую волну конфронтации с Украиной с будущим посягательством на наши границы. Среди поляков это не имеет поддержки. Люди выставляют на продажу Стецько - ключевую фигуру бандеровцев. Если бы Украина имела соответствующую политическую волю, то можно было этот конфликт переводить в русло нормальных разговоров", - подытожил Василий Штокало.

Ярослав Стецько - украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН. С 1941 гг. - первый заместитель лидера ОУН-Б Бандеры. В 1942-1944 гг. Находился в немецком концлагере Заксенхаузен. После освобождения руководил антибольшевистским блоком народов, был председателем Провода ОУН (б).

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