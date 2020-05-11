"Воздушный мост": как спасали немцев после войны

Во время "воздушных мостов" состоялось несколько несчастных случаев со смертельным исходом. Погибшим установили памятник. Фото: Berlin Tempelhof Luftbrueckendenkmal.

Блокада Западного Берлина советской властью закончилась 12 мая 1949-го. По приказу Сталина в июне прошлого года началась экономическая и продовольственная блокада города, в котором проживало более 2,5 млн человек.

США, СССР, Англия и Франция разделили Германию после войны на четыре зоны оккупации. Иосиф Сталин собственную оккупационную зону - Западный Берлин, полностью блокирует. Сталин хочет, чтобы союзники оставили Берлин. В западных секторах люди полностью зависят от внешних поставок продовольствия. Введены жесткие нормы экономии электроэнергии.

Союзники предлагают поставлять продукты и необходимые товары с помощью "воздушного моста". Кроме продовольствия - сухого молока, порошкового картофельного пюре и муки, на самолетах доставляли уголь для отопления и производства электроэнергии, бензин, медикаменты и другие необходимые городу вещи.

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Самолеты в Берлине садились каждые 3 минуты. Однако качество обеспечения населения в это время была еще хуже, чем во времена войны. Зимой резко выросли показатели инфекционных заболеваний и смертности. Состоялось несколько несчастных случаев со смертельным исходом. Частая причина инцидентов - столкновение самолетов. Погибли 40 британцев, 41 американец, 6 немцев.

За 11 месяцев блокады самолеты совершили 195 тыс. Рейсов и доставили в Западный Берлин 1,5 млн тонн продовольствия, угля, стройматериалов и других товаров. В феврале 1949 года Сталин признал поражение и отменил все ограничения по связи, транспорту, торговле, и снял блокаду.

27 июня 1944-го началось массовой вывоз болгар, армян и греков из Крыма в восточные районы СССР. Вывезли более 15 тыс. греков, 12,4 тыс. болгар, 9,6 тыс. армян.