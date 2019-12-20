Воссоздали лицо девочки, которая жила 6 тыс. лет назад

Автор: investor-ua.com Девочка, жившая в Европе около 5,7 тыс лет назад, имела темную кожу, темные волосы и балкитни глаза

Ученые воссоздали лицо девочки, жившей на территории современной Дании около 5,7 тыс. лет назад. Реконструкцию сделали с помощью кусочка березовой смолы, которая оставила отпечаток ее зубов.

Известно, что девочка использовала смолу как жевательную резинку. Полученные образцы позволили восстановить весь ее геном. Она имела темную кожу, темно-каштановые волосы и голубые глаза, сообщает Investor.

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Специалисты отмечают, что такая комбинация физических признаков не определялась у тогдашних европейских охотников-собирателей. Они предполагают, что столь отличные от современных особенности девочки были широко распространены в мезолитической Европе. Распространение светлой пигментации кожи в европейских популяциях по их мнению произошло значительно позже.

Кроме ДНК человека, ученые обнаружили и ДНК микробов, а также фундука и мяса утки, которые они употребляла в пищу перед жеванием "резинки". Такие частицы ДНК, по словам ученых, являются не менее информативными хранителями информации, чем зубы или кости черепа.

Команда специалистов во главе со скульптором Оскаром Нильсcоном воссоздала внешность шаманки, которая жила на территории Швеции 7 тыс. лет назад. Ее останки обнаружили в одной из 80 древних гробниц, найденных в 1980-х в Скейтхольме на южном побережье страны. Женщине было от 30 - 40 лет на момент смерти. Имела голубые глаза и темную кожу, покрытую белыми узорами. Рост составлял несколько менее 1,5 м.