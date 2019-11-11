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понедельник, 11 ноября 2019 08:45

Показали, как выглядел первий человек на Земле
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Останки афгарського австралопитека нашли в 2016 году в Эфиопии
Фото: apostrophe.ua
Останки афгарського австралопитека нашли в 2016 году в Эфиопии
Останки афгарського австралопитека нашли в 2016 году в Эфиопии

Лицо афгарського австралопитека, которого считают одним из древнейших предков человека, реконструировали ученые из США, Великобритании и Германии.

Именно это создание называют первым человеком на Земле, сообщает Wall Street Journal.

Известно, что останки афгарського австралопитека нашли в 2016 году в Эфиопии.

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Ученые провели реконструкцию внешности предка человека и выяснили, что из-за большого носа и челюсти, которая очень выдвинута вперед, он больше похож на шимпанзе.

Ученый из Смитсоновского музея естественной истории Ричард Поттс заявил, что эта находка доказывает разнообразие родословной человека.

В Денисовой пещере на Алтае археологи нашли фигурку лошади, которая была вырезана из бивня мамонта. Фигурку обнаружили в 11 слое пещеры в ее Южной галереи. Скульптура имеет 5 см в длину.

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