Показали, как выглядел первий человек на Земле

Лицо афгарського австралопитека, которого считают одним из древнейших предков человека, реконструировали ученые из США, Великобритании и Германии.
Именно это создание называют первым человеком на Земле, сообщает Wall Street Journal.
Известно, что останки афгарського австралопитека нашли в 2016 году в Эфиопии.
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Ученые провели реконструкцию внешности предка человека и выяснили, что из-за большого носа и челюсти, которая очень выдвинута вперед, он больше похож на шимпанзе.
Ученый из Смитсоновского музея естественной истории Ричард Поттс заявил, что эта находка доказывает разнообразие родословной человека.
В Денисовой пещере на Алтае археологи нашли фигурку лошади, которая была вырезана из бивня мамонта. Фигурку обнаружили в 11 слое пещеры в ее Южной галереи. Скульптура имеет 5 см в длину.
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