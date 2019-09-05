В пещере нашли древнейшую скульптуру

На Алтае нашли древнюю скульптуру. Фото: "Популярная механика"

В Денисовой пещере на Алтае археологи нашли фигурку лошади, которая была вырезана из бивня мамонта.

Фигурку обнаружили в 11 слое пещеры в ее Южной галереи. Скульптура имеет 5 см в длину, передает "Популярная механика".

Исследователи отметили целостность фигурки, ее тщательную обработку и гладкое шлифование. По предварительным данным, она была изготовлена ​​50 тыс. лет назад. Это делает ее самым древним известным скульптурным изображением животного.

В 2000-х годах в этой пещере были найдены остатки Денисовского человека. Он считается одним из видов древних людей, наравне с сапиенсами и неандертальцами.

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Особое внимание к себе привлекает место находки. 11-й слой Денисовой пещеры в антропологов известен как место обнаружения большей части костей денисовского человека. В том же слое были найдены длинные швейные иглы из кости, подвески и каменный браслет. Если окажется, что фигурку изготовили денисовцы, можно сделать вывод о том, что их культура была развита почти на том же уровне, что и у предков современного человека, которые были их современниками.

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