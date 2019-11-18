Плащ из перьев и трон из оленьих рогов: показали шаманку, которая жила 7 тыс. лет назад

Команда специалистов во главе со скульптором Оскаром Нильсcоном воссоздала внешность шаманки, которая жила на территории Швеции 7 тыс. лет назад. Ее останки обнаружили в одной из 80 древних гробниц, найденных в 1980-х в Скейтхольме на южном побережье страны.

Женщине было от 30 - 40 лет на момент смерти. Имела голубые глаза и темную кожу, покрытую белыми узорами. Рост составлял несколько менее 1,5 м. Ее хоронили в сидячей позе со скрещенными ногами на троне из оленьих рогов. Носила пояс из 130 зубов оленя, кабана и лося. На спине был плащ из перьев ворона, чайки, сойки и утки, сообщает National Geographic.

Предполагают, что женщина занимала привилегированное положение в обществе первобытных охотников и рыболовов. Также находка проливает некоторый свет на причины задержки перехода к земледелию в Скандинавии.

"Мы склонны видеть охотников-собирателей нецивилизованными людьми, но зачем им переходить к сельскому хозяйству, если живут в достатке охотясь, собирая и ловя рыбу?", - отметил археолог Ларс Ларссон.

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Автор: nationalgeographic.fr Шаманку похоронили в необычной позе на троне из оленьих рогов

Оскар Нильссон, шведский архитектор реконструирует внешность предков по остаткам их скелетов. Для этого он использует 3-Д моделирование. На одну работу мастер тратит около 200 часов