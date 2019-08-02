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понедельник, 05 августа 2019 02:25

Как с другой планеты: показали людей из разных эпох
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Оскар Нильссон, шведский архитектор реконструирует внешность предков по остаткам их скелетов. Для этого он использует 3-Д моделирование.

На одну работу мастер тратит около 200 часов, пишет boredpanda.

"Человеческое лицо - это мотив, который никогда не перестает меня очаровывать: вариации базовой структуры, а также разнообразие деталей кажутся бесконечными. И все лица, которые я реконструирую, уникальны. Все они индивидуальны", пишет художник.

Автор: boredpanda
 

Естрид Сигфастдоттер жила в XI веке неподалеку от Стокгольма. Она была влиятельной и богатой женщиной. Занималась строительством дорог и мостов. Умерла в возрасте 80 лет.

 

Эта девушка умерла в возрасте 20 лет. Похоронили вместе с ребенком на груди. Умерла во время родов. Останки нашли в районе современной Британии. Жила около 5500 лет назад.

 

Женщина жила около 45-50 тыс. лет назад. Принадлежала к виду неандертальцев. Ее останки нашли в районе Гибралтар.
 
Этот человек жил в Британии в саксонскую эпоху. Анализ костей говорит, что он был очень сильным. Страдал абсцессами. Потерял много зубов. Умер в 45-летнем возрасте. Вероятно, был солдатом.
 
Этой девушке 18 лет было 9 тыс. Лет назад. Она жила на территории современной Греции.

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На фото правитель Швеции Биргер в 1248-1266 годах.
 
Остатки женщины романо-германского происхождения свидетельствуют о том, что она прожила тяжелую жизнь. Постоянно занималась физическим трудом. Умерла в возрасте 25-30 лет.
 
Этот человек жил около 3700 лет назад. Страдал недоеданием и анемией. Умер в возрасте 25-35 лет.
Археологи обнаружили в Эквадоре, Южная Америка, остатки керамической посуды неизвестной цивилизации. Они датируются 4640-4460 годами до н.э. Тогда на этих территориях проживали представители культуры Вальдивия, но сосуд не относится к ней.
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