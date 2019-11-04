Воссоздали лицо женщины-викинга, которой мечом разбили голову

Эксперты воссоздали лицо женщины-воина, которая жила более 1 тыс. лет назад. Ее погребение обнаружили на кладбище викингов в Солере, Норвегия.

В могильнике нашли впечатляющее количество оружия - стрелы, меч, копье, топор и щит. При этом предполагали, что они принадлежали мужчинам, просто потому, что там была женщина, сообщает The Guardian.

Детальный анализ черепа показал, что она получила травму головы от удара мечом. Исследователи не могут сказать наверняка, была ли рана смертельной, так как на черепе присутствуют признаки заживления. Но они уверенно говорят, что это первое доказательное свидетельство о женщине-викинге с боевой травмой.

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Авторы исследования отмечают, что находка бросает вызов устоявшимся предположениям, что герои-викинги, такие как Эрик Рыжий, оставляли жен дома.

Автор: National Geographic Воссоздали лицо женщины-воина, которая жила в Скандинавии более 1 тыс. лет назад

Автор: National Geographic Воссоздали лицо женщины-воина, которая жила в Скандинавии более 1 тыс. лет назад

Ученые доказали, что среди воинов и колдунов-викингов было много женщин. На это указали анализы ДНК из различных гробниц в Швеции, Норвегии и Дании. Сейчас обнаружено около 30 женских захоронений с оружием - преимущественно с топорами.