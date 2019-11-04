Воссоздали лицо женщины-викинга, которой мечом разбили голову

 
Ексклюзивы
1/5
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
1 Просмотров: 666
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 657
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6237
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1431
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 801
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4131
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 531
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1143
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3222
Фото
Все фото
11
29
4
10
13
Показали старинные фото галицкого городка
Показали старинные фото галицкого городка
Показали фото итальянского города начала XX века
Показали фото итальянского города начала XX века
&quot;Всю жизнь с ним провел&quot; - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
"Всю жизнь с ним провел" - нож, с которым 40 лет пасли овец на полонинах
Показали первое такси Львова
Показали первое такси Львова
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Открыли первую станцию ​​крупнейшего метрополитена в мире
Видео
Все видео
Умер митрополит
Умер митрополит
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Не справились с управлением: на дне моря нашли корабль, которому 250 лет
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Создали видео-экскурсию городом Руси, который уничтожили монголы
Показали 3D-модель древнего славянского городища
Показали 3D-модель древнего славянского городища
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 531
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3222
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1935
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 972
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 630
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
04 ноября 2019
Просмотров: 621
Як кіт із собакою
У потязі Ковель – Київ дорогою до столиці моє місце – нижнє наприкінці вагона. Біля столика чаюють дві жінки, обом за 50. Перша – з ...
понедельник, 04 ноября 2019 11:35

Воссоздали лицо женщины-викинга, которой мечом разбили голову

  Комментировать

Эксперты воссоздали лицо женщины-воина, которая жила более 1 тыс. лет назад. Ее погребение обнаружили на кладбище викингов в Солере, Норвегия.

В могильнике нашли впечатляющее количество оружия - стрелы, меч, копье, топор и щит. При этом предполагали, что они принадлежали мужчинам, просто потому, что там была женщина, сообщает The Guardian.

Детальный анализ черепа показал, что она получила травму головы от удара мечом. Исследователи не могут сказать наверняка, была ли рана смертельной, так как на черепе присутствуют признаки заживления. Но они уверенно говорят, что это первое доказательное свидетельство о женщине-викинге с боевой травмой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воссоздали лицо древней принцессы-воина

Авторы исследования отмечают, что находка бросает вызов устоявшимся предположениям, что герои-викинги, такие как Эрик Рыжий, оставляли жен дома.

Автор: National Geographic
  Воссоздали лицо женщины-воина, которая жила в Скандинавии более 1 тыс. лет назад
Воссоздали лицо женщины-воина, которая жила в Скандинавии более 1 тыс. лет назад

Автор: National Geographic
  Воссоздали лицо женщины-воина, которая жила в Скандинавии более 1 тыс. лет назад
Воссоздали лицо женщины-воина, которая жила в Скандинавии более 1 тыс. лет назад

Ученые доказали, что среди воинов и колдунов-викингов было много женщин. На это указали анализы ДНК из различных гробниц в Швеции, Норвегии и Дании. Сейчас обнаружено около 30 женских захоронений с оружием - преимущественно с топорами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Воссоздали лицо женщины-викинга, которой мечом разбили голову». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
ноября

Американцы провалили две операции по освобождению заложников

Самое читаемое
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 33005
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 18333
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
14
 Просмотров: 17389
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж Просмотров: 14796
4-летний ребенок плакал и звал мать: показали кадры смертельного столкновения
4-летний ребенок плакал и звал мать: показали кадры смертельного столкновения
4
 Просмотров: 13149
История
Нашли захоронение двух жрецов
Нашли захоронение двух жрецов Просмотров: 153
Американцы провалили две операции по освобождению заложников
Американцы провалили две операции по освобождению заложников
 Просмотров: 459
Показали старинные фото галицкого городка
Показали старинные фото галицкого городка
11
 Просмотров: 1287
Парикмахер охотился на проституток
Парикмахер охотился на проституток
 Просмотров: 1440
Археологи нашли древний храм
Археологи нашли древний храм Просмотров: 324
Больше всего комментируют
10
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
2
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
1
Урятували
Голосов: 654
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua