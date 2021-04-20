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вторник, 20 апреля 2021 16:12

Воссоздали дом, в котором проживали 5 тыс. лет назад

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Воссоздали дом, в котором проживали 5 тыс. лет назад
Дом построили с помощью костяных и каменных примитивных инструментов Фото: apostrophe.ua

В Великобритании воссоздали дом, в котором люди жили в эпоху медно-каменного века - около 5 тыс. лет назад.

Для строительства использовали костяные и каменные орудия труда, все материалы и возможности, которые были доступны в то время. Из кости изготовили долота, из камня - топоры, а клей получили из березовой древесины, передает "Апостроф".

Размеры дома 15х7,4 м. Большую его часть покрывает солома из водяного тростника.

Археологи рассказали, что не знают, пользовались ли древние люди мебелью. Ранее находили доказательства существования глиняных или земляных насыпей, на которых могли сидеть. Поэтому в доме реконструкторы создали несколько подобных "скамеек".

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Ранее в английском графстве Оксфордшир, в заповедной местности Виттенем Клампс, археологи обнаружили остатки 15 круглых хижин IV-I в. до н. э. Предполагали, что они были частью большого городища железного века.

Подобные хижины обычно строили до вторжения на остров римлян. Диаметр каждой из раскопанных достигал около 10 м. Внутри в свое время проживали обычные земледельцы.

Рядом с хижинами исследователям удалось раскопать много предметов домашнего обихода: котелков, глиняных сосудов, остатков тканей.

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