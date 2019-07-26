Владимир крестил Русь не самостоятельно - историк

Жена Владимира Великого Анна занималась распространением христианства Иллюстрация: twitter.com

Директор института афонского наследия в Украине Сергей Шумило считает, что в истории Украины недооценивают роль византийской принцессы Анны в распространении христианства на Руси.

"Вспоминая о Крещении Руси, почти все забывают, что, кроме князя Владимира Великого, Киевскую Русь вместе с ним в конце X в. крестила его жена - византийская царевна Анна, - говорит Сергей. - Именно она окрестила Владимира, поставив это условием своего брака с ним. Всю последующую жизнь она посвятила христианизации и просвещению Руси". - передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Армянка по происхождению, пожертвовала своей судьбой и покинула богатую Родину - Византийскую империю, переехав в неизвестный мир "варварской" и еще мало развитой страны, чтобы утвердить ее в христианстве.

"Именно она подсказывала мужу, где и какие храмы нужно строить, как совершать церковные, культурные и просветительские акции. Пока Владимир был занят военными походами и государственными делами, Анна занималась вопросами распространения христианства на Руси и развития Церкви", - говорит историк.

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Эти показания можно почерпнуть у сирийских историков XI в. Яхья Антиохийский отмечал, что Анна упорно распространяла веру Христову на Руси.

"Даже знаменитый Церковный устав кн. Владимира был составлен вместе с Анной, - отмечает исследователь. - Именно она занималась вопросом строительства Десятинной церкви в Киеве и многих других церквей Руси. Она привезла из Византии в Киев болгарских монахов и священников и переводы церковных книг на церковнославянском языке. Она привезла из Византии архитекторов и иконописцев. Она способствовала основанию на Афоне для монахов-русичей первого монастыря".

Сергей Шумило рассказал, что много веков гробница с мощами царевны Анны стояла рядом с гробницей князя Владимира в Десятинной церкви. Но народная память об Анне и ее роль в распространении христианства исчезает со времени нашествия монголо-татар на земли Украины-Руси в XIII в.

"Восстановление церковного почитания княгини Анны как равноапостольной просветительницы Руси было бы восстановлением исторической справедливости. Царевна Анна заслуживает того, чтобы мы помнили ее заслуги". - констатировал он.

Князь Владимир Святославович начал править в столице Руси Киеве 10 июня 978-го года. Построил и усилил государство, за что его назвали Великим. Владимир понимает, что объединить и укрепить государство сможет только единобожие. Начинает искать альтернативу. Обращается к евреям и мусульманам, но в результате приходит в Византию от которой принимает крещение.