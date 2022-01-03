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среда, 05 января 2022 08:20

Вернули национальную святыню венграм

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Вернули национальную святыню венграм
С 2000 года корона выставляется в центральном зале Парламентского дворца в Будапеште. Фото: CSvBibra

В Будапешт из США 6 января 1978 привезли национальную святыню - корону Иштвана Святого. Находилась в США на временной сохранности.

Корона принадлежала королю Венгрии Иштвану (970-1038). Он объединил венгерские земли, принял христианство и сделал его государственной религией. После смерти его провозгласили святым. Это наиболее уважаемая фигура в истории Венгрии. Папа Сильвестр II прислал Иштвану корону – символ монархии, а также апостольский крест и копье.

Нижняя часть короны изготовлена ​​из золотой полосы, украшенной жемчужинами. По центру расположены большие драгоценные камни и византийские миниатюры с ликами христианских святых. Корону позже увенчал двойной крест. За время существования корона принадлежала 55 венгерским королям. В последний раз короновали императора Австрии Карла IV в Буде в 1916-м.

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Нацистский лидер Венгрии Ференц Салаш вывез золото и корону Иштвана. Но до автрийского Зальцбурга поезд не доехал. Солдаты американской армии перехватили 24 вагона с ценностями на общую сумму в $200 млн и корону. Клад переправили на военно-воздушную базу Форт Нокс в США.

В 1978 году президент США Джимми Картер решил передать корону тогда еще социалистической Венгрии. В январе делегация министерства иностранных дел США торжественно передала Святостефанскую корону венгерской стороне. С 1 января 2000 года корона выставляется в центральном купольном зале Парламентского дворца в Будапеште.

23 октября 1956 года в столице Венгрии Будапеште 200-тыс. народная демонстрация солидарности с восставшими рабочими Польши была расстреляна просоветской службой безопасности. После этого в Венгрии началось общенациональное антисоветское восстание.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
05
января

Вернули национальную святыню венграм

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