Варшавское восстание было подавлено за месяц

3 октября восстание полностью потерпело поражение, Варшава была разрушена до основания. Фото Polskie Wydawnictwo Naukowe

1 августа 1944-го в 17:00 по варшавском времени началось Варшавское восстание против нацистов. Подавляя это восстание, гитлеровцы разрушили город и убили десятки тысяч людей.

Летом 1944 года немецкие войска отступали под натиском красноармейских вооруженных формирований. 31 июля командующий "Армии Крайовой" Тадеуш Комаровский отдал приказ о начале восстания в городе против немцев. В то время в польской столице находилось около 30 тыс. солдат и сторонников Армии Крайовой. Большинство партизан были вооружены только пистолетами, и только 10% солдат имели приличную оружие.

Главной задачей повстанцев было захватить стратегически важные объекты: мосты через Вислу, телеграф, аэропорт. в 11 августа солдаты Третьего Рейха практически загнали повстанцев в центр города и взяли их в плотное кольцо. Поляков бомбили авиацией и артиллерией.

Слабое вооружение, недостаток боеприпасов ограничивали боевые возможности восстания, которое сводилось к героической обороны отдельных участков Варшавы. В Варшаве немцы впервые использовали такие нетрадиционные в то время средства борьбы. Машины, начиненные взрывчаткой, что взрывалась по радиосигналом, в первый раз опробован сверхтяжелый танк Sturmtiger, весом 70 т.

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Советское командование отказало Уинстону Черчиллю в предоставлении своих аэродромов для помощи полякам и любой другой поддержки. 2 октября 1944-го капитулировал последний очаг польского сопротивления.

2 сентября началась эвакуация повстанцев через каналы канализации города. 3 октября восстание полностью потерпело поражение, Варшава была разрушена до основания. Армия Крайова потеряла более 15 тыс. солдат в боях армия Вермахта потеряла столько же бойцов. От бомбежек и артобстрелов, голода, ран и болезней погибло около 180 тыс. варшавян. Остальное население города немцы вывезли из столицы, уничтожение которой продолжили до прихода советских войск 17 января 1945-го.

Семнадцать тысяч польских евреев 28 октября 1938 арестовано в Третьем Рейхе и отправлено к польской границе. Польское правительство отказывается их принять. Высланые оставались между двумя странами в лагере беженцев.