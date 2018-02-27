Валентин Отамановский был членом Центральной Рады и участником боя под Крутами

Валентин Отамановский (1893-1964) Фото: Ігорь Робак

27 (14) февраля 1893 года в селе Малая Яблоновка - теперь в пределах райцентра Смела Черкасской родился Валентин Отамановский. Он был организатором Украинского военного клуба имени гетмана Павла Полуботка, депутатом Центрального Совета и участником боя под Крутами.

"Вставая за полчаса перед рассветом, работал до заката. Вполне истощен, вечером я, взяв собаку, наименее людным улицам, выходил на поле возле стадиона и там час-полтора гулял, чтобы отдохнул мозг. Ложился спать в десять - половина одиннадцатого, иначе не выдержал бы такого сильного напряжения", - писал он о работе над своими историческими исследованиями в Виннице в 1920-х.

В августе 1929 года ученого арестовывают по делу вымышленного Союза освобождения Украины, которым якобы руководил академик Сергей Ефремов. Обвиняют в националистических настроениях, организации и управлении винницкой филиалом этого общества. Из квартиры Валентина Отамановского изымают всю переписку и два экземпляра журнала "Новые пути", выдававшие во Львове. Они фигурировали в качестве вещественных доказательств связей с заграницей.

"Во время ареста, - вспоминала племянница и крестница Валентина Савицкая, - его мать сняла с себя золотой медальон на тонкой цепочке и, надев сыну, благословила в черную дорогу".

Отамановский отрицает свою причастность к организации. Следователи пытаются выбить нужные им показания.

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Через три месяца после ареста Валентин Дмитриевич пишет письмо в ГПУ: "Невинно заключенный, я не чувствую уже никакой привязанности к жизни и чувствую, как разрушается мой интеллект, а сам я стою на грани безумия. Чтобы прекратить эти моральные муки, готов подписать вам carte blanche (пустой бланк. - Gazeta.ua) или даже написать свидетельство по вашему вкусу, чтобы таким образом сделать возможным скорее мое осуждение, потому что дальше терпеть не могу и предпочитаю смерть. Не перестану повторять до своей гибели, что все предъявленные мне обвинения являются неправильными, а я невинно и несправедливо замученный".

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"Валентин Атамановський подал мне телеграмму, из которой я узнал, что Шевченковский полк из Нежина выступил на соединение с наступающими нас большевиками, то есть, наступает на нас с тыла, - писал в воспоминаниях о Круты Аверкий Гончаренко. - Атамановський был очень отважный , а что самое важное было в нем ценного - это всегда прекрасный юмор. в этой ришальний минуте он начал сравнивать наш бой с боями шведов и наших с московитами под Полтавой".