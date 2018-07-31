В вузах сделали обязательным изучение украиноведческих дисциплин

Кафедры украиноведения приказало открыть правительство Украинского Государства. Фото: wikimedia.org

Совет министров Украинской державы гетмана Павла Скоропадского 31 июля 1918 постановил открыть украиноведческие кафедры в украинских вузах.

В Киевском, Одесском и Харьковском университетах открыли кафедры украинского языка, украинской литературы, украинской истории и украинского права. В Нежинском историко-филологическом институте основали кафедру украинского языка и украинской истории.

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"Открыть кафедру истории Украины, истории украинского языка и истории украинской литературы - на историко-филологическом факультете и одну кафедру истории западно-русского права на юридическом факультете. Обучение этих наук обязательное для слушателей университетского курса", - говорилось в документе.

Для оплаты организации обучения открыли специальный кредит.

Впервые доклад на украинском языке провозгласили в Париже 11 июня 1878 на литературном конгрессе. Его прочитал Михаил Драгоманов. К тому времени его исключили из Киевского университета за проукраинскую позицию и осудили высылкой на 2 года во Львов.