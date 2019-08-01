В Венгрии разогнали коммунистов

Бела Кун обращается к соотечественникам Фото: wikimedia

Румыны повалили Венгерскую Советскую Республику 1 августа 1919-го. Официально государство под руководством коммуниста Бела Куна просуществовало 133 дня.

Оно возникло после развала Австро-Венгерской империи в 1918-м. Тогда закончилась Первая мировая война и венгерские элиты во главе с графом Мигаем Карои не смогли возродить Венгрию. Глава правительства самостоятельно передал власть коалиции социал-демократов и коммунистов, большинство из которых прибыли нелегально из Советской России. С тех пор началась массовая коммунистическая пропаганда и путче. Возглавил мероприятия один из членов российской компартии Бела Кун.

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21 марта Кун сформировал новое правительство - Революционный правящий совет и провозгласил Венгерскую Советскую Республику. Тогда же началось формирование отрядов красной венгерской гвардии - "ленинцев". Политик счастливо приветствовал Владимира Ленина. Тот в свою очередь давал постоянные указания, как действовать дальше - расстреливать социал-демократов, начинать красный террор. Убеждал в помощи сохранения границ, однако сделать этого в действительности не мог за гражданской войны в России.

Кун пытался собрать бывшие венгерские территории но Румыния поддерживаемая Антантой осуществила интервенцию в "молодое советское государство" и разбила красную армию под Будапештом 1 августа 1919-го. Бела Кун и его правительство бежали в Австрию, затем в СССР где в 1930-х его расстреляют по обвинению в троцкизме.

В ночь на 14 марта 1939 года на территорию Закарпатья зашли войска Венгрии. Они получили поддержку канцлера Германии Адольфа Гитлера. Захотели подчинить государственное образование с центром в городе Хуст - Карпатскую Украину.