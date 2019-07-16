 
Ексклюзивы
1/5
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 405
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 621
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 639
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3051
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1377
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 846
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 378
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1980
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1674
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5716
Фото
Все фото
6
8
14
12
20
В украинском крепости нашли остатки мечети
В украинском крепости нашли остатки мечети
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Как выглядела улица с самыми дорогими ресторанами в XIX в. - подборка фото
Показали украшения, которые богачи использовали для домов в древности
Показали украшения, которые богачи использовали для домов в древности
Как жили осужденные в конце XIX в. - фото
Как жили осужденные в конце XIX в. - фото
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
Видео
Все видео
Раскопали украинскую церковь XII века
Раскопали украинскую церковь XII века
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Обнаружили остатки города, который упоминается в Библии
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Возле украинского села испытали ядерную бомбу
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Показали, как менялись европейки в течение 500 лет
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 621
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1665
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 846
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2574
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1269
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 23:13

В украинском крепости нашли остатки мечети
6

  Комментировать

В Хотине раскопали мечеть
Фото: Укрінформ
В Хотине раскопали мечеть
В Хотине раскопали мечеть
В Хотине раскопали мечеть
В Хотине раскопали мечеть

В Хотинской крепости раскопали кладки остатков турецкой мечети начала XVIII века.

"C начала месяца удалось открыть первые кладки XVIII-XIX века. Именно находок этого периода больше всего находим на этом месте. Бывают единичные монеты того времени, гирьки весов, возможно связанные с ювелирной или аптекарской деятельностью. Они уже неоднократно случались и в предыдущие наши экспедиции. Из интересных строительных материалов - кирпичи с клеймированными годами, когда их изготавливали, что позволяет более качественно установить технологию", - рассказал руководитель экспедиции археологов Николай Илькив, передает Укринформ.

На месте раскопок обнаружили находки времен каменного века, трипольской культуры, славяно-русского времени и новейшей эпохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскопали захоронение хозяев со слугами

"Для каждой эпохи были найдены свои характерные находки. В частности, для каменного века - это изделия из кремня и разнообразные пластинки, ножи, скребла, которыми обрабатывали шкуры. Для трипольской культуры характерны находки керамики. Для Х-ХI века, когда именно эта территория входила в состав Киевской Руси, характерны также находки керамической посуды, пряслица для прядения и мелкие бытовые изделия", - добавил Илькив.

Археологи обнаружили канализацию 1400-х в неподалеку от раскопок фонтана "Одуванчик" на площади Галицкой во Львове. Ранее этот фрагмент считали частью дороги, впрочем, после того, как конструкцию расчистили, археологи поняли, что нашли древнюю канализацию XV в.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В украинском крепости нашли остатки мечети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 46365
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 46177
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 24706
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 5 Просмотров: 23409
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 18192
История
Сталин обманывал Черчилля и Рузвельта - историк
Сталин обманывал Черчилля и Рузвельта - историк Просмотров: 810
Узнали, как доставляли камни для Стоунхенджа
Узнали, как доставляли камни для Стоунхенджа Просмотров: 855
Как появилась Декларация о суверенитете Украины
Как появилась Декларация о суверенитете Украины
 Просмотров: 135
На новой купюре разместили изображение ученого, который навредил Гитлеру
На новой купюре разместили изображение ученого, который навредил Гитлеру Просмотров: 1143
Собирают деньги на памятник Любомиру Гузару
Собирают деньги на памятник Любомиру Гузару Просмотров: 198
Больше всего комментируют
13
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
8
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
8
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
7
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
5
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 47
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua