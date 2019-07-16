В украинском крепости нашли остатки мечети

В Хотинской крепости раскопали кладки остатков турецкой мечети начала XVIII века.
"C начала месяца удалось открыть первые кладки XVIII-XIX века. Именно находок этого периода больше всего находим на этом месте. Бывают единичные монеты того времени, гирьки весов, возможно связанные с ювелирной или аптекарской деятельностью. Они уже неоднократно случались и в предыдущие наши экспедиции. Из интересных строительных материалов - кирпичи с клеймированными годами, когда их изготавливали, что позволяет более качественно установить технологию", - рассказал руководитель экспедиции археологов Николай Илькив, передает Укринформ.
На месте раскопок обнаружили находки времен каменного века, трипольской культуры, славяно-русского времени и новейшей эпохи.
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"Для каждой эпохи были найдены свои характерные находки. В частности, для каменного века - это изделия из кремня и разнообразные пластинки, ножи, скребла, которыми обрабатывали шкуры. Для трипольской культуры характерны находки керамики. Для Х-ХI века, когда именно эта территория входила в состав Киевской Руси, характерны также находки керамической посуды, пряслица для прядения и мелкие бытовые изделия", - добавил Илькив.
Археологи обнаружили канализацию 1400-х в неподалеку от раскопок фонтана "Одуванчик" на площади Галицкой во Львове. Ранее этот фрагмент считали частью дороги, впрочем, после того, как конструкцию расчистили, археологи поняли, что нашли древнюю канализацию XV в.
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