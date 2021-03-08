В Украине взялись за национальное военное мемориальное кладбище

 
Ексклюзивы
1/5
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Просмотров: 171
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 738
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 216
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1233
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1440
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 639
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1413
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2124
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3753
Фото
Все фото
16
20
6
4
5
Как выглядел украинский город перед началом Второй мировой - подборка фото
Как выглядел украинский город перед началом Второй мировой - подборка фото
Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
Что выставляли на сельскохозяйственной выставке 130 лет назад - подборка фото
Показали, как в музее спасают документы УПА
Показали, как в музее спасают документы УПА
Как выглядел украинский монастырь, котоый переделали в колонию - подборка фото
Как выглядел украинский монастырь, котоый переделали в колонию - подборка фото
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
Видео
Все видео
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
Воссоздали лица князей, правивших 1,1 тыс. лет назад
В древней синагоги обрушилась крыша
В древней синагоги обрушилась крыша
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Возле Хортицы начали исследовать затонувшие корабли
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Оружие и монеты нашли дорожники, которые прокладывают новую магистраль
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Откопали хорошо сохранившуюся римскую колесницу
Интервью
1/5
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Просмотров: 171
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 738
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 378
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 405
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 639
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 297
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
вторник, 09 марта 2021 01:13

В Украине взялись за национальное военное мемориальное кладбище

  Комментировать
В Украине взялись за национальное военное мемориальное кладбище
Депутаты поддержали создание Национального военного мемориального кладбища. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища".

Проект предусматривает строительство на территории Киевской области кладбища, предназначенного для организации почетных захоронений и перезахоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, умерших при выполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, сообщает "Історична правда".

Согласно законопроекту, заказчиком строительства будет Министерство по делам ветеранов Украины. Его содержание будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Правительство должно определить порядок организации захоронений и перезахоронений на территории мемориального кладбища. Должно утвердить образцы надгробных сооружений и мемориальных табличек.

"Законопроектом предусматривается, что не могут быть похоронены на Национальном военном мемориальном кладбище лица, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должности секретаря районного комитета и выше), лица, занимавшие руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работники советских органов государственной безопасности всех уровней", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 лет первой военной части на западноукраинских землях: военные устроили торжества

Постановление Верховной Рады с 2011 года предусматривает создание Национального военного мемориального кладбища. 24 сентября 2020 года Кабинет Министров утвердил законопроект о строительстве этого кладбища.

В Украине создадут Национальное военное кладбище. Соответствующее постановление поддержал Кабмин. В частности изменения внесли в законы Украины "О погребении и похоронном деле" и "О местном самоуправлении в Украине", сообщила пресс-служба Минветеранов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине взялись за национальное военное мемориальное кладбище». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 14769
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 8181
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
8
 Просмотров: 5913
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
5
 Просмотров: 5760
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 5580
История
В УИНП назвали нелогичным выходной на 8 марта
В УИНП назвали нелогичным выходной на 8 марта 1 Просмотров: 576
Женщины вышли на улицы с кастрюлями
Женщины вышли на улицы с кастрюлями
 1 Просмотров: 369
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
 Просмотров: 738
Как выглядел украинский город перед началом Второй мировой - подборка фото
Как выглядел украинский город перед началом Второй мировой - подборка фото
16
 Просмотров: 3582
Неизвестные надругались над могилой Бандеры
Неизвестные надругались над могилой Бандеры 1 Просмотров: 2160
Больше всего комментируют
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
2
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
1
Какие сексуальные фантазии могут стать реальностью
Голосов: 377
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть