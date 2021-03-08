В Украине взялись за национальное военное мемориальное кладбище

Депутаты поддержали создание Национального военного мемориального кладбища. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища".

Проект предусматривает строительство на территории Киевской области кладбища, предназначенного для организации почетных захоронений и перезахоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, умерших при выполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, сообщает "Історична правда".

Согласно законопроекту, заказчиком строительства будет Министерство по делам ветеранов Украины. Его содержание будет осуществляться за счет государственного бюджета.

Правительство должно определить порядок организации захоронений и перезахоронений на территории мемориального кладбища. Должно утвердить образцы надгробных сооружений и мемориальных табличек.

"Законопроектом предусматривается, что не могут быть похоронены на Национальном военном мемориальном кладбище лица, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должности секретаря районного комитета и выше), лица, занимавшие руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР, других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работники советских органов государственной безопасности всех уровней", - говорится в сообщении.

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Постановление Верховной Рады с 2011 года предусматривает создание Национального военного мемориального кладбища. 24 сентября 2020 года Кабинет Министров утвердил законопроект о строительстве этого кладбища.

В Украине создадут Национальное военное кладбище. Соответствующее постановление поддержал Кабмин. В частности изменения внесли в законы Украины "О погребении и похоронном деле" и "О местном самоуправлении в Украине", сообщила пресс-служба Минветеранов.